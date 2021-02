Ve stavu beztíže nesmíte ani drobit, říká astronaut. Věří v cesty na Mars

„Nepochybuji, že do konce tohoto desetiletí lidé opět došlápnou na povrch Měsíce. Skvělé je, že Evropané se účastní programu NASA a díky tomu budou mít při dalším letu tři místa,“ řekl v pořadu K věci na CNN Prima News dvaašedesátiletý Reiter. Cesta na Měsíc je podle něj jen přípravou pro delší kosmické lety, zejména na často zmiňovaný Mars.

Je to výborná příležitost pro zkoumání vesmíru, přidal k cestě na Měsíc Reiter. Zaměřil by se na zkoumání jeho zdrojů, například vody. „Pokud se ale podíváme na obrovskou vzdálenost od Země, musíme mít hlavně bezpečnou technologii. A když vše bude fungovat, vyšleme lidi i na Mars,“ doplnil astronaut.

Optimistický je také ohledně turistických cest do vesmíru. Musely by se však výrazně snížit ceny, které jsou momentálně velmi vysoké. „Přeji si, aby se v kosmonautice náklady snižovaly, ale nebude to ze dne na den. Potrvá to dlouho a musíme čekat, až někdo vyvine nové přepravní možnosti,“ vyjádřil se.

„Spolupráce na ISS je skvělá, a pokud jde o zdravou konkurenci, vědci jsou na ni zvyklí,“ prohlásil Reiter s tím, že kosmonautice občasná rivalita mezi státními projekty a soukromými firmami neškodí. Naopak se obě strany často snaží spolupracovat na zdokonalení technologií.

Reiter během kariéry strávil 179 dnů na sovětské vesmírné stanici Mir a jen o něco méně na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Letěl několika typy lodí. „Rád srovnávám Sojuz s Volkswagenem Brouk, zkrátka jede a jede. Sojuz má spolehlivé a solidní technologie, ale jsou stísněné. Americké stroje jsou prostornější, ale v roce 2006 jsme museli kvůli počasí start dvakrát odložit. To by se u robustnějších Sojuzů nestalo,“ srovnal astronaut.

Létající jídlo i součástky

Reiter také popsal život na vesmírné stanici a všechny překážky s ním spojené. „Začíná to jídlem, všechno musí být upevněno. Musíte dávat pozor, abyste nenadrobili. Drobky začnou lítat a můžete je vdechnout. To samé platí u manuálních prací. Pokud už nějaké nářadí uletí, musí všichni začít hledat, než se ztratí,“ nastínil astronaut.

Už v minulosti mluvil o tom, že ve vesmíru se před spaním místo oveček dají počítat světelné záblesky. „Když tam nahoře zhasnete a zakryjete okna, je úplná tma. Vidíte jen záblesky, tečky nebo proužky, bílé nebo zelené. Člověk může počítat tyto záblesky, pak se skvěle usíná,“ dodal Reiter, který zavzpomínal i na svůj první let: „Byly to úžasné okamžiky. Uplynulo devět minut a já byl dvě stě kilometrů daleko.“