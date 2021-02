Druhá dávka za tři měsíce umožní očkovat více lidí, říká šéfka AstraZenecy

V rozhovoru pro MF DNES dále mimo jiné vysvětluje, proč některé státy nedoporučily očkovat touto vakcínou lidi nad 65 let, ač Evropská léková agentura (EMA) schválila vakcínu AstraZeneca bez omezení věku. „Není to tím, že by vzorek u těchto skupin byl malý, jen nám ještě nedoběhly všechny klinické studie a všechny analýzy,“ říká.