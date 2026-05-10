„Nos je z funkčního pohledu klíčovým orgánem dýchání, pokud se nadechujeme převážně ústy, vytvoří se chronický stresový režim organismu – tělo jede na „nouzový pohon“, hůře okysličuje tkáně, vysušuje sliznice a dlouhodobě si zadělává na únavu, napětí i zdravotní potíže,“ říká Rostislav Václavek, master instruktor mezinárodních škol funkčního dýchání Buteyko Clinic a Oxygen Advantage a také zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ a holistického systému pro vrcholové sportovce ROX5.
Jak vzniká astma z pohledu funkční práce na sobě?
Klasická medicína popisuje astma hlavně jako alergické a zánětlivé onemocnění. Funkční pohled se však zabývá tímto problémem jinak: co se v těle děje s dechem, biochemií krve, distribucí kyslíku a celkovou regulací dýchání, že se průdušky začnou stahovat? Astma není nemoc, jde o výsledek aspektů na úrovni chování k sobě po dobu let nebo dekád, nejde jen o takzvaně zúžené průdušky.
Moderní děti bohužel tráví většinu dne v interiéru, kde je suchý vzduch, prach, chemikálie a roztoči. Průdušky jsou tak vystaveny dráždivým látkám nepřetržitě.