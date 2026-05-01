Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) má toto onemocnění diagnostikované po celém světě přes 300 milionů lidí, ale skutečné číslo je ještě mnohem vyšší.
V Česku se podle posledních dat ÚZIS léčí zhruba půl milionu lidí. Dalších 300 tisíc má příznaky dušnosti, ale nevyhledali s tím lékaře. Ročně na astma zemřou až dvě stovky lidí. Ještě před deseti lety byl počet astmatiků asi o sto tisíc nižší. Aktuálně dochází k akceleraci projevů astmatu, protože se zvýšil objem pylových částic ve vzduchu.
Jeden z rizikových faktorů je obezita. Třeba ve Spojených státech je částečně i kvůli častější nadváze dvojnásobná koncentrace astmatiků.