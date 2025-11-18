Lidé si všimli kampaně ANO i „chirurgů z dovozu“. Průzkum zhodnotil volební kampaň

Podle Asociace PR agentur (APRA) byla letošní kampaň před sněmovními volbami slušnější, než se čekalo. Češi jsou ale citliví na skandály jednotlivých politiků. „71 procent lidí si všimlo kauzy rychlé jízdy Filipa Turka, 62 procent ji považuje za závažnou,“ uvedl předseda APRA Radek Maršík.
foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Mezi Čechy rezonoval i billboard SPD „chirurgové z dovozu“ a kampaň hnutí ANO „nejhorší premiér na světě“, která byla namířená proti Petru Fialovi z ODS, upřesnil Maršík z APRA. Asociace letos v dubnu a následně po volbách zkoumala názory veřejnosti na politickou komunikaci.

Kampaň ANO namířená proti premiérovi Petru Fialovi.

Kampaň SPD „chirurgové z dovozu“.

„Na jaře ji 81 procent respondentů označovalo jako neetickou a 41 procent očekávalo, že se před volbami bude zhoršovat. Výzkum po volbách ale ukázal, že za neetickou kampaň považuje 67 procent Čechů. Také do budoucna hledí veřejnost optimističtěji, zhoršení čeká 32 procent,“ sdělila asociace v tiskové zprávě.

APRA kvůli obavě ze zneužívání technologií a poklesu etických standardů uvedla před volbami v život Kodex eticky vedené politické komunikace.

„Nepřeceňujeme vliv Kodexu na komunikační praxi politických stran a představitelů. Na druhou stranu jsme vytyčili červené linie. Nedávný případ zfalšovaného videa pomocí AI, kterým se maďarský Fidesz pokouší diskreditovat politického soupeře, ukazuje, že je to třeba,“ řekl dále předseda APRA Maršík s tím, že je rád, že k něčemu takovému v Česku nejspíše nedošlo.

Nevhodné chování či zesměšňování

Podle výsledků výzkumu společnosti NMS pro APRA se společnost poměrně uklidnila. Sedm z deseti Čechů podle průzkumu pokládá volby za férové. To ovšem podle asociace neznamená, že si nevšimli prohřešků. „Nejčastěji to jsou lhaní a překrucování faktů a šíření nepotvrzených spekulací o oponentech,“ upozornila APRA.

Migrant s nožem? Kampaň SPD se podobá nacistické propagandě, uvedl soud

Podle ní jsou voliči citliví na kauzy politiků. Podle 42 procent lidí volby proběhly s respektem k demokracii. „V kampani však chyběla slušnost a poctivost, což jsou klíčové zásady pro vedení férové kampaně podle APRA,“ píše dále asociace v tiskové zprávě.

„15 procent respondentů se přiznalo, že se někdy vůči politikům dopustilo nevhodného chování. Nejčastěji šlo o zesměšňování, trollování v diskuzích či psaní neslušných komentářů,“ dodal Maršík.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o sabotáži.

Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula. Podle něj je země v předválečné situaci a musí ukázat Rusku, že útok na Polsko...

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující její poslední veřejné vystoupení.

V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem...

ŘSD uznalo chybu, magistrát vrací peníze řidičům pokutovaným za rychlost

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů.

Řidiči, kteří v letos v létě dostali neoprávněnou pokutu za rychlou jízdu na dálnici D48 u Frýdku-Místku, se dočkali spravedlnosti. Magistrát jim začne vracet peníze. ŘSD už dříve přiznalo, že chyba...

Lidé si všimli kampaně ANO i „chirurgů z dovozu". Průzkum zhodnotil volební kampaň

Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. (30. září 2025)

Podle Asociace PR agentur (APRA) byla letošní kampaň před sněmovními volbami slušnější, než se čekalo. Češi jsou ale citliví na skandály jednotlivých politiků. „71 procent lidí si všimlo kauzy rychlé...

Kam investovat v roce 2026? Záleží na AI, válce i Trumpovi, míní experti

Hosty pořadu Kulatý stůl na téma Investice 2026 jsou (zleva) Jiří Tyleček, Jan Traxler a Petr Borkovec.

Vyplatí se v roce 2026 investovat? Záležet bude na tom, jestli se miliardy vložené do umělé inteligence začnou opravdu vracet, jak se vyvine geopolitická situace a jaké signály vyšle Donald Trump z...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R. v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17. listopadu 2025)

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, už je průjezdná

Vážná nehoda na D4 na Písecku. (18. listopadu 2025)

Vážná nehoda v úterý ráno zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Havárie se stala kolem půl šesté, když řidička nabourala do svodidel. Následně do ní...

Nevím, co dělá, tvrdil Válek o svém příteli z golfu. Na schůzce s ním řešil IT byznys

První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před jednáním vlády.

Ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek podle portálu Seznam Zprávy lhal o tom, že nezná povolání svého přítele, ředitele společnosti Aricoma Milana Sameše, se kterým jezdí na golfové zájezdy...

Dva typy žloutenek i HIV. Češi se tento týden mohou nechat zdarma otestovat

Zdravotnice odebírá krev v mobilním checkpointu před sídlem ministerstva zdravotnictví.

Pohlavně přenosných nemocí v Česku po letech opět přibývá. Tisíce lidí však netuší, že se nakazili. V těchto dnech může každý snadno zjistit, zda netrpí některou z několika nebezpečných virových...

K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona chrámu.

Do centra Žďáru přibude další umělecké dílo. U prokopského kostela vznikne originální kašna, doplněná sochou patrona chrámu - svatého Prokopa. Autorem bronzové 1,5 metru vysoké skulptury je...

Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025)

Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho...

