Když tvoří sehraný tandem. Asistentů ve školách přibývá, učitelé si pomoc chválí

„Zkus si to napsat. Písmeno A je nějaké číslo v příkladu. Co to může být za číslo, když výsledek je 33?“ ptá se asistentka pedagoga Ester Karásková ukrajinské žákyně Aliny, která je v Česku rok. Česky se už naučila plynule, občas ale potřebuje pomoci s vysvětlením zadání a s tím jí pomáhá právě asistentka. Třída 3.B na pražské základní škole Petřiny má zrovna hodinu matematiky a děti počítají matematické hlavolamy.

Asistentka je přiřazena k jinému žákovi, kterému jej doporučila poradna. Ten zrovna chybí, tak pomáhá, kde je třeba. Spolu s třídní učitelkou Karolínou Peřichovou tvoří sehraný tandem. Když se při samostatné práci v další hodině češtiny přihlásí více rukou najednou, automaticky si děti rozdělí a otázky s nimi vyřeší. Pak se zase asistentka vrací k žákům, které její pomoc potřebují více.

„Rozdělujeme si také práci na přípravu, kontroluje děti, které potřebují větší podporu. Je to pro mě opora,“ chválí si spolupráci Peřichová. Podle ní je velkým přínosem asistentů právě to, že se lze žákům věnovat více individuálně.

„Pro některé děti je soustředění ve škole těžké, tak můžeme využít i toho, že jdeme třeba společně procvičovat látku na chodbu,“ přibližuje Karásková, která je vystudovaná učitelka českého jazyka pro střední školy. K pozici asistentky pedagoga se dostala i proto, že tíhla spíše k menším dětem. Jako asistentka nejdřív pracovala ve školce, ve škole působí od minulého roku.

Zhoršená psychika

Podle Tomáše Habarta z Člověka v tísni se během posledních několika let podařilo dosáhnout toho, že se asistenti pedagoga na mnoha místech stali nedílnou součástí škol a rovnocennými členy sboroven.

„Naše zkušenosti ze supervizí a vzdělávacích akcí na školách ukazují, shodně s výsledky různých výzkumů, že práce asistentů pedagoga je důležitá nejen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro všechny děti v třídním kolektivu,“ přibližuje Habart.

Větším výzvám v tom, co se žáky řeší, čelí poslední dobou asistenti na druhém stupni. „Jsem psaná ke čtyřem žákům, kterým se věnuji, ale tu pomoc potřebuje i zbytek třídy,“ přibližuje asistentka pedagoga Dana Hovorková.

„Je potřeba navnímat klima ve třídě a umět s tím rychle pracovat,“ naráží na to, že se u mladistvých častěji objevují psychické problémy. „Tím, že asistent je s třídou neustále, tak může tyto věci i rychle rozkrýt,“ říká Hovorková, která je u osmáků, jež provází už od 6. třídy.

Podle zkušeností dalších asistentů starších žáků jsou obtíže spojené s duševní pohodou stále častější. Patří mezi to panické ataky, ale i sebepoškozování. „Nevím o třídě, která by něco takového neřešila,“ přibližuje asistentka pedagoga, která nechtěla uvádět své jméno kvůli ochraně žáků.

Asistenti starších žáků volají po větší podpoře. „Pomohla by nám například nějaká odborná linka, kde bychom mohli problémy rychle konzultovat,“ podotýká asistentka.

Snížit počty, rostou rychle

Podle ministerstva školství počty asistentů pedagoga narůstají moc rychle. „Současný systém neumožňuje snadné plánování počtu asistentů pedagoga ve školách. Počty asistentů rostou po tisících, za posledních sedm let narostl jejich počet o dvě stě procent,“ uvedl ředitel odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství Jan Vöröš Mušuta.

Resort proto zamýšlel, že by počet asistentů zastropoval a změnil způsob jejich financování. Školám se měl počet asistentů vypočítávat na základě nových parametrů.

Po kritice, že by změna dopadla především na školy, které umí s dětmi se speciálními potřebami pracovat a přišly by o významný počet asistentů, nakonec ministerstvo od návrhu upustilo.

V minulém školním roce bylo jen na základních školách bezmála 56 tisíc žáků s nárokem na podpůrná opatření. Podle odborníku je za nárůstem i to, že se zlepšuje diagnostika. „Myslím si, že čím je systém k dětem přátelštější a respektuje jejich potřeby, tak tím více jsou asistenti potřeba,“ reaguje Peřinová na kritiku, že asistentů je moc. „Asistenti pedagoga posilují individuální přístup k dětem a zlepšují klima ve třídách,“ souhlasí Habart.

Asistent do každé první třídy

Jedna změna s přidělováním asistentů se ale přece jen chystá. Od září 2026 by měla mít každá škola, kam chodí alespoň patnáct prvňáků, automaticky nárok na asistenta. Pokud by se ve skupině sešlo více dětí se zvýšenou potřebou podpory, mohli by ve třídě pracovat i dva asistenti pedagoga. Tato změna má pomoci snížit velké počty odkladů školní docházky.

Celkem loni na základních školách působilo v přepočtu na plné úvazky přes 18 tisíc asistentů a v mateřských školách přes 5 400. Rok předtím jich na základních školách bylo zhruba o tisíc méně. Průměrně se platy asistentů pohybují mezi 20 a 30 tisíci korunami.