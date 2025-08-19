Strávil v nedobrovolné emigraci 11 let. Komunisté Jaroslava Hutku v rámci akce Asanace vyštvali z republiky.
Osmasedmdesátiletý písničkář nyní získá od státu odškodnění 100 tisíc korun. Stejný nárok mají stovky dalších lidí, které StB šikanou přiměla odejít do exilu. Umožňuje to zákon, který nabývá účinnosti 1. září. Jiný schválený zákon zase přiznává odškodnění lidem, jež komunisté perzekuovali takzvaným ochranným dohledem. I ti mají nárok na 100 tisíc korun.
Na odškodnění měli už dřív nárok ti, které bývalý režim věznil z politických důvodů. Náhrada činila za každý měsíc kriminálu 2 500 korun.