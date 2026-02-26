Obejmu vás svýma novýma rukama, děkuje ukrajinský voják. Složili se mu na ně Češi

  10:14
Když u Pokrovska dopadl minometný granát sotva metr od něj, přišel o obě ruce. Od té chvíle Artem nebojuje na frontě, ale o návrat k obyčejnému životu. K tomu je nyní o krok blíž. Sbírka na pořízení bionických protéz pro ukrajinského mariňáka dosáhla cílové částky. Iniciativa Dárek pro Putina ve spolupráci s Team for Ukraine oznámila, že se jí podařilo vybrat potřebných pět milionů korun.
„Co říct lidem, kteří poslali peníze? Obejmu vás svýma novýma rukama. Jak se patří,“ říká dojatý voják s manželkou. Peníze pokryjí vyšetření, výrobu i individuální nastavení moderních rukou a následnou intenzivní rehabilitaci.

Pro jednatřicetiletého Artema to znamená šanci vrátit se k soběstačnosti. Nyní totiž vede každodenní boj například s knoflíkem u košile či talířem na stole. Na otázku, co udělá jako první, až bude mít nové ruce, odpověděl minulý týden na představení sbírky bez váhání: „Objal bych svoji manželku. Je to pro mě to nejdůležitější.“

Granát utrhl ukrajinskému vojákovi obě ruce. Teď chce znovu obejmout svou ženu

Právě k tomu mu mají pomoci nové bionické protézy od kliniky Superhumans Center. Podle spolutvůrce iniciativy a iniciátora sbírky Martina Ondráčka by celý proces – od vyšetření přes výrobu až po intenzivní rehabilitaci – mohl trvat několik měsíců. „Chceme podat ruku člověku, který za nás všechny, a také za Evropu, přišel o své vlastní paže,“ uvedli autoři projektu Dárek pro Putina.

Artem vyrostl v ukrajinském Mykolajivu jen s maminkou. „Měli jsme s mámou jen jeden druhého,“ vzpomínal. Vystudoval vysokou školu, při studiu pracoval a postupně se vypracoval na elektroinženýra. Pak se zamiloval do Veroniky, své dnešní manželky. Plánovali budoucnost, stavěli si život. Ten se zlomil 24. února 2022, kdy na Ukrajinu vtrhla ruská vojska.

Rodinu nejprve odvezl do bezpečí. Poté narukoval. Nejprve jako dobrovolník, později vstoupil do armády a stal se součástí námořní pěchoty. Sloužil mimo jiné v 503. samostatném praporu námořní pěchoty, působil jako pilot dronů a velitel oddílu. „Chápal jsem od začátku, že se za svou vlast musím postavit,“ řekl při návštěvě Prahy redaktorům iDNES.cz.

Osudný den přišel 6. listopadu 2025. Po výbuchu granátu mu ruce zůstaly rozdrcené až k ramenům, krvácení prakticky nešlo zastavit. Spolubojovníci mu nasadili škrtidla a několik hodin ho nesli k místu, odkud ho mohla vyzvednout evakuační sanitka. Cesta trvala dvanáct hodin. V nemocnici už byl v bezvědomí. „Měl jsem před sebou jen dvě možnosti – buď amputaci, nebo smrt,“ dodal Artem.

