Spolana je posedmé největším znečišťovatelem v Česku, uvedli ekologové

Spolana Neratovice mezi podniky vévodí kvůli vypouštění karcinogenů při výrobě PVC (polyvinylchloridu) a dalších surovin pro výrobu plastů. Zároveň po ukončení likvidace amalgámové elektrolýzy předala v odpadech 89 tun rtuti, s jejíž pomocí vyráběla chlor pro výrobu PVC.

„Šlo o druhé nejvyšší množství zaznamenané v sedmnáctileté historii IRZ,“ uvedla Arnika. Emise styrenu a formaldehydu nejvíce zvýšila firma MEA Metal Applications z Plzně, a to o 12 tun. Vyjádření obou firem redakce iDNES.cz zjišťuje.



Ekologická organizace Arnika zaznamenala loni výrazný meziroční nárůst u vypouštěných rakovinotvorných látek či látek poškozujících hormonální systém. Zvýšilo se podle ní též množství látek toxických pro vodní organismy, včetně kyanidů v řekách. Vzrostly emise styrenu a formaldehydu z průmyslových provozů, klesly naopak emise skleníkových plynů a rtuti.



Loni Arnika naopak zaznamenala u většiny sledovaných látek znečišťujících ovzduší pokles proti roku 2018, výjimkou byly například emise rtuti. Provozy hlásí ze zákona úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Za loňský rok data poskytlo 1257 provozů, o 116 méně než předloni.



Mezi znečišťovateli podle Arniky dominují velké průmyslové podniky z Moravskoslezského, Středočeského, Ústeckého kraje a Vysočiny. Objevují se ale i provozy z dalších krajů, Arnika vyzvala k přísnější kontrole.



Množství látek nebezpečných pro vodní organismy se loni zvýšilo zhruba o dvě tuny, což je dáno zejména nárůstem zinku a jeho sloučenin z čistíren odpadních vod v Praze a Otrokovicích a těžkých kovů z huti Liberty v Ostravě.



Na znečištění vod se ale podle Arniky významně podílejí i kyanidy, které loni způsobily ekologickou katastrofu na řece Bečvě. Nejvíce jich vypustila čistírna odpadních vod v Ostravě, Deza z koncernu Agrofert je na čtvrtém místě s meziročním nárůstem přes 60 kilogramů kyanidů na 156,9 kilogramu.

V souvislosti s havárií policie obvinila společnost Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelku. Podnik je v žebříčku šestý s 52 kilogramy. K havarijnímu úniku do Bečvy se v hlášení do IRZ nikdo nepřiznal, není tedy započten.

K otravě řeky podle Arniky stačí několik desítek kilogramů kyanidů, ohlašovací práh pro přenos látky v odpadech je však 500 kilogramů. Spolek požaduje jeho snížení.



Trvale klesá množství skleníkových plynů a plynů způsobujících kyselé srážky. Největším zdrojem zůstávají severočeské hnědouhelné elektrárny a hutní provozy v Moravskoslezském kraji. Množství oxidu uhličitého se ale meziročně snížilo o více než deset milionů tun na 53 milionů.

Emise výrazně snížila například elektrárna Chvaletice patřící do skupiny Sev.en Energy. Poklesly též emise rtuti, jejichž hlavním zdrojem jsou hnědouhelné elektrárny, zejména elektrárna Počerady skupiny Sev.en Energy.