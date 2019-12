Konec toxických Vánoc. Aplikace pomůže odhalit škodlivé látky ve výrobcích

18:19 , aktualizováno 18:19

S karcinogeny a jinými látkami, které ničí imunitu nebo vývoj mozku se můžeme běžně setkávat v hračkách, oblečení nebo třeba elektronice. Jak ukázal nedávný test neziskové organizace Arnika, toxické látky se nacházejí také v mnohých vánočních ozdobách či umělých stromcích. Lidé však nemají šanci se to dozvědět. Změnit by to už brzy mohla aplikace, která umožní zeptat se na obsah rizikových látek přímo výrobce.