VIDEO: Ministr obrany vyzval novináře na souboj. Padali vyčerpáním

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Reportéři iDNES.tv se utkali s moderátory a redaktory Primy, Novy a ČTK. Šéf resortu navíc poslal za své ministerstvo bojovat dva členy tiskového oddělení. Soutěž se konala v pražském Centru sportu ministerstva vnitra Olymp. Redakci iDNES.tv reprezentovali Denisa Dvořáková a Matěj Smlsal, například Primu moderátoři Petr Vágner a Eva Perkausová.

„Dal jsem si novoroční předsevzetí, že budu chodit do fitka. To plním, cvičím třikrát týdně, ale rozhodně si nemyslím, že jsem připraven na army testy. A na co se vůbec necítím, jsou shyby,“ svěřil se Matěj před začátkem akce. „Já občas chodím na lekce latin fit, do fitka vůbec a necítím se na nic, tak uvidíme, co z toho vyleze,“ přitákávala Denisa.

Army test obsahuje pět disciplín. Tři - běh na 12 minut, leh-sed a dřepy čelem ke zdi - jsou stejné pro ženy i pro muže. A zatímco ženy musí ještě vydržet ve shybu a také se předklonit na zem, muži se místo toho přitahují k tyči a v další disciplíně dělají kliky.

Pro ženy a pro muže, ale i pro každou věkovou kategorii, platí jiné podmínky splnění. Nejvíce toho musí zvládnout ti, kterým je mezi 20 a 30 lety, tedy i oba reportéři iDNES.tv.

„Za každou disciplínu dostanete známku jako ve škole. Od jedničky do trojky. Pokud nesplníte, tak čtyřku. My ve finále známky sečteme a kdo bude mít nejmenší součet, vyhrál,“ popsal poradce náčelníka Generálního štábu Armády ČR pro oblast aktivních záloh Ludvík Cimburek.

Nejlepší výsledek, kterého mohly týmy dosáhnout, činil 10. Pokud by žádný z dvojice nesplnil ani jeden úkol, skončil by tým se skóre 40.

Shyby, kliky i dřepy čelem ke zdi

Jako první se vydali novináři dělat shyby. Zatímco ženy se musely chytit tyče a ve shybu nad ní držet bradu, muži se museli přitahovat.

Následovala disciplína leh-sed. Cílem bylo udělat za minutu co nejvíce. „A máme tady dnešní rekord,“ křičel voják, jakmile docvičila i moderátorka Primy Eva Perkausová. Ta dala neuvěřitelných 61 leh-sedů.

Novináři poté pokračovali předklonem. Respektive ženy. Pokud dosáhli na zem, dostali jedničku. Muži ale místo toho museli půl minuty klikovat. V nejvýkonnější kategorii stačilo 22 kliků, na nejlepší známku jich museli udělat 32.

Poté následovaly dřepy čelem ke zdi, při nichž nesměli účastníci odlepit paty od země, a nakonec 12minutový běh.

Soutěž vyhrál tým Primy, družstvo iDNES skončilo čtvrté z pěti.