USA a Izrael na konci února vojensky napadly Írán, který v odvetě útočí na americké spojence v regionu. Na východě Evropy se Ukrajina pátým rokem brání ruské vojenské agresi.
„Víme jistě, že zůstáváme zaměření na východní křídlo,“ řekl Breuer v souvislosti s rozhovorem s Řehkou o válce v Íránu. Podle jeho názoru i podle analytiků bude Rusko v roce 2029 připravené na velký útok na země NATO. „Na to musíme být připraveni,“ podotkl. Proto nyní pokračuje podpora Ukrajiny ve válce s Ruskem, dodal.
Rusko zbrojí, musíme se připravit na obrannou válku, varuje šéf Bundeswehru
Ocenil také spolupráci českých a německých vojáků, český obranný průmysl i českou muniční iniciativu, která pro Ukrajinu zprostředkovává dodávky velkorážové munice.
„Potřebujeme být připraveni tak, aby Rusko pochopilo, že zkusit cokoli proti NATO by byla špatná volba pro všechny, zvláště pro něj,“ uvedl Řehka. Armády i země NATO musejí být připravené, aby zabránily tragédii v Evropě, dodal.
Němci přiznávají, že by se dnes neubránili. Bundeswehru chybí třetina vojáků
Čeští a němečtí vojáci spolupracují například při ochraně slovenského vzdušného prostoru. Německo také dříve darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard, které v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72. Další desítky tanků Leopard by měla česká armáda podle podepsané smlouvy získat mezi lety 2028 a 2031.