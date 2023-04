Drobná Veronika vládne prstům smrti, do vzduchu pošle i půltunovou raketu

Veroniko, jak se stane, že se drobná žena jako vy rozhodne vstoupit do armády?

Vždycky jsem byla armádní fanoušek, líbily se mi zbraně a vojenská technika, sledovala jsem válečné filmy a dokumenty. Nikdy mě ale nenapadlo, že bych měla na to být vojákem. Když mi bylo asi 27 let, začala jsem pociťovat, že ve svém životě potřebuji změnu. Poslala jsem přihlášku a zanedlouho mi již volali z náborového pracoviště. A pak už to jelo.