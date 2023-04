Armáda jí splnila sen. Pilotka Bára létá s Turboletem, ale i Casou

Co vás přivedlo do armády?

Do armády mě přivedla právě touha létat. Byla to jedna z nejsnazších cest, jak se k tomu dostat. Navíc jsem už jako malá hodně tíhla ke sportu a měla v oblibě zejména klukovské záliby, jako jsou fotbal, běhání po lese a tak podobně. Tedy dobré předpoklady vojáka.