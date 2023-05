Mirce armáda dala i vzala manžela, ale i po třiceti letech má své sny a plány

Co vás přivedlo do armády?

Vlastně to, že jsem se na gymnáziu chtěla vyhnout praktickým cvičením z chemie v laboratořích, zúčastnila jsem se besedy s vojáky, studenty vojenské vysoké školy a Okresní vojenské správy.

Zaujalo mě vyprávění, jak jezdí v tancích a běhají po polích v maskáčích a se samopalem, nadchla jsem se a šla za výchovným poradcem se slovy, že chci jít na vojenskou školu, ale kde není fyzika, matika a chemie. Když řekl, že pouze na vojenské škole v Bratislavě, prohlásila jsem, že jdu tedy do Bratislavy. (smích)