O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníků rozhodl velitel vzdušných sil Petr Tománek. „Toto rozhodnutí vychází z doporučení orgánů ministerstva obrany, které tragickou nehodu z 23. července 2026 vyšetřují. Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla armáda.
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Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pozastavili provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni.
Po definitivním uzavření vyšetřování armáda plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit. „Bezpečnost leteckého personálu zůstává absolutní prioritou,“ dodala.
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23. července 2026