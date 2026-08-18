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Armáda po tragické nehodě obnoví provoz Venomů a Viperů. Je to bezpečné, uvedla

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  14:21
Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky

Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou havaroval vrtulník Venom (23....
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Vrtulníky platformy H-1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek, uvedla dnes armáda.

O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníků rozhodl velitel vzdušných sil Petr Tománek. „Toto rozhodnutí vychází z doporučení orgánů ministerstva obrany, které tragickou nehodu z 23. července 2026 vyšetřují. Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla armáda.

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Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pozastavili provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni.

Po definitivním uzavření vyšetřování armáda plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit. „Bezpečnost leteckého personálu zůstává absolutní prioritou,“ dodala.

23. července 2026
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