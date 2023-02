Viditelné tetování už nevadí. Armáda změnila pravidla pro vzhled vojáků

‼️‼️‼️

Z dnešního dne mám neskutečnou radost.

Nemá cenu dlouhých komentářů.

Právě v těchto chvílích generál Řehka podepisuje doplněk svého nařízení “o úpravě vnějšího vzhledu”.

Ještě dnes odpoledne to tedy poletí do světa (rozumějte k útvarům)....

Věčné téma: TETOVÁNÍ!

✔️Ano. Pouštíme viditelné kérky na pažích, předloktí, hřbetu ruky, ale i krku.

Není to úplně raketová fyzika.

✔️Jdeme s dobou a hlavně, přestáváme lidi nesmyslně šikanovat za věc, která je v dnešní době naprosto normální. A věřím, že to pomůže i náboru.

✔️Díky za spolupráci právníkům, Agentuře personalistiky a lidem z Agentura vojenského zdravotnictví. Je vidět, že když je chuť, dá se změnit skoro vše.

I to myšlení!

Škoda, že je suchý únor, protože dneska bych si jednoho panáčka s chutí dal!

Co na to říkáte?

Jsme Armáda České republiky!

#konecšprceknarukou

~

Vojáci, v pondělí se seznamte s “nařízkem”, ať víte, co je stále zakázané (úpravy kůže, různá tělíska pod kůží, apod.)!