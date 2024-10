Pojď řídit tank, láká armáda. Zájemcům stačí výuční list a řidičák na auto

Nejvíce se rozšířila nabídka volných míst na pozici řidiče tanku a střelce mechanizovaného družstva. To souvisí s probíhajícími akvizičními projekty, při nichž má být těžká moravská brigáda modernizována a vyzbrojena tanky Leopard a bojovými vozidly pěchoty CV90 ze Švédska. Celkový podstav chce armáda řešit řadou benefitů a lákavou technikou.

Armáda by měla nové tanky Leopard 2A8 nakoupit při společné akvizici s Německem. Celkem bude mít během nadcházejících let více než stovku tanků Leopard ve starší verzi 2A4 a nejmodernější 2A8.

Řidič tanku Výuční list

ŘP skupiny B

Výška do 190 cm

Nevhodné pro klaustrofobiky

Bez očních vad

Nevhodné pro ženy

Více tanků samozřejmě musí obsluhovat více vycvičených lidí. Což ještě dále narůstá tím, že zatímco doposud tvořili posádku tanku T-72M4 CZ tři vojáci, v modernějších Leopardech je posádka čtyřčlenná.

„Ze stávající trojkové sestavy tankové čety přejdeme na sestavu čtyřkovou. Máme tři čety na každou rotu, kde navíc bude ještě jeden tank velitele roty a jeden tank jeho zástupce. Namísto dosavadních devíti tanků jich tím pádem bude mít každá rota čtrnáct,“ vysvětlil složitosti armádních sestav zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Miroslav Vybíhal. .

Nepřátelským územím levou zadní

Náborový armádní web pozici popisuje akčně. „Jste nadšenec jízdy po silnicích i off-roadu a láká vás jízda v náročném terénu? Ukažte, že jste schopen řídit rozhodující palebný prostředek na bojišti ve složitých podmínkách a za každé situace. Pokud zvládnete zkrotit čtyřicetitunový kolos, máte ostrý zrak a dobrou fyzickou i psychickou kondici, pak je pro vás řidič tanku ideální pozicí. Díky vaší schopnosti číst terén se dostaneme skrz nepřátelské území a těžko průchodný terén levou zadní,“ uvádí inzerát.

Hlavní bojový tank Armády České republiky Leopard 2A4 je výkonným strojem, který disponuje 1200koňovým motorem. Oproti svému předchůdci tanku T-72 je tak silnější o celých 500 koní. Rozdíl je i v komfortu posádky a také v účinné stabilizaci 120mm děla, díky kterému jsou zásahy cíle přesnější. A to i při jízdě. Armáda bude do konce roku disponovat celkem čtrnácti tanky.

Podobně vznikne více volných pozic s plánovaným zavedením nových bojových vozidel pěchoty, švédských CV90. Těch by armáda měla mít výhledově 246.

34 000 čistého a ve čtyři doma

Nyní jsou ale primární řidiči tanku a střelci. Kromě běžných požadavků na vojáka z povolání stačí zájemci výuční list a řidičský průkaz skupiny B. Získá hodnost desátníka a minimální čistý plat přes 34 tisíc korun ihned po dvouměsíčním základním výcviku.

Ale protože je tank stísněný, nesmí měřit více než 190 centimetrů. Na detaily se sice můžete zeptat na webu doarmady.cz náborové asistentky.

Střelec, který by posílil mechanizovanou rotu přáslavického praporu, vystačí s výučním listem a dobrou fyzickou kondicí. Začínat bude jako svobodník s minimálním čistým platem necelých 33 tisíc korun.

Protože dávno jsou pryč doby, kdy voják v kasárnách i spal a prakticky bydlel, pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 15:30 a v pátek jen do jedné odpoledne.

Boj o vojáky s civilním sektorem

Armáda nabízí i výhodné ubytování v Olomouci. Náboráři to ale nebudou mít vůbec snadné, protože i civilní trh nabízí řadu benefitů. Pokud se podíváme na nabídky pracovních portálů, například řidiče dodávek, zjistíme, že v průměru si v Olomouckém kraji vydělají okolo 43 000 korun hrubého, tedy zhruba stejně, jako v armádě, která navíc láká na výsluhu. Ta při nízké hodnosti ale nebude nijak závratná, desátník po patnácti letech služby získá maximálně několik tisíc korun.

Bude tedy záležet na tom, jestli se najde dostatek zájemců, kterým nebude vadit vojenský dril, přísný režim, častá cvičení a případně také odloučení od rodiny při zahraničním nasazení.

Problémy náboru nedávno přiznal také šéf armády generál Karel Řehka. „Armáda přestává být konkurenceschopná,“ řekl.