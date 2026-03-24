Rizika přesahují přijatelnou hranici. Armáda stahuje české vojáky z mise v Iráku

Autor: ,
  19:01
Čeští vojáci z alianční mise v Iráku (NATO Mission Iraq) museli zemi opustit. Armáda tak reaguje na zhoršující se situaci na Blízkém východě. Mise pokračuje v omezeném režimu mimo Irák. Konkrétní počet vojáků zapojených do mise není podle Oddělení komunikace Kanceláře náčelníka Generálního štábu možné uvést. Část z nich je zpět doma v Česku, další pokračují omezeně v italské Neapoli.
ilustrační snímek

foto: Roman Bis/Velitelství Vojenské policie Tábor

O rozhodnutí informovala Armáda ČR na svém webu.

Spojené státy a Izrael zahájily 28.února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Severoatlantická aliance pak 20. března uvedla, že upravuje podobu své mise v Iráku, a Polsko týž den informovalo o stažení svých vojáků.

NATO stahuje síly z Iráku, evakuaci vojáků ze země oznámilo Polsko

Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka zdůraznil, že při stažení z Iráku nešlo o úprk, ale o racionální a odpovědné rozhodnutí aliance, které reflektovalo aktuální vývoj bezpečnostní situace v regionu. „V okamžiku, kdy rizika přesáhnou přijatelnou hranici, není prostor pro setrvačnost. Je nutné jednat tak, abychom byli schopni dál plnit operační úkoly a zároveň neohrozili naše vojáky,“ uvedl.

Rozhodnutí aliančního velení k odchodu mise z Iráku mělo podle armády za cíl zachovat kontinuitu mise, udržet její schopnosti v omezeném režimu a minimalizovat rizika pro personál.

„Postupovali jsme plně v souladu s pokyny z aliančních velitelství. Velitelství SHAPE v belgickém Monsu zajišťuje strategické řízení operací NATO, zatímco velitelství v Neapoli odpovídá za jejich přímé vedení v regionu,“ uvedl velitel Velitelství pro operace generálporučík Václav Vlček.

Výdaje na obranu jsou zátěž, míní třetina Čechů. Polovina pochybuje, zda by se ČR ubránila

Stažení českého kontingentu bylo podle něj v úzké koordinaci s aliančním velením v Neapoli. Repatriace se uskutečnila přes Turecko s následným evakuačním letem do České republiky. Proces trval několik dní a byl bez komplikací, dodal Vlček.

Ačkoliv tak vojáci z Iráků nyní odešli, mise je nadále v omezeném režimu v Itálii, kde s ní pokračuje 50 lidí z členských zemí NATO.

NATO Mission Iraq má usilovat o to, aby situace v regionu neohrožovala bezpečnost členských států NATO. Dočasné přemístění mise tento princip podle armády nenarušuje, naopak potvrzuje schopnost aliance pružně a odpovědně reagovat na proměnlivé bezpečnostní prostředí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.