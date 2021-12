Vánoční přelet. Nad Českem se prohnaly gripeny ve formaci stromečku

„Jde o standardní cvičný let. O takovém „vánočním“ pojetí jsme se rozhodli až dnes. Omlouváme se tímto i za chybu v roce. Letí se opravdu letos!,“ uvedla armáda na Twitteru.

Pět letounů vyrazilo na nebe ve formaci představující vánoční stromeček. Prvně se ukázaly na nebi v Pardubicích, odkud se vydaly nad Poděbrady či Starou Boleslav. Nad Prahou se objevily těsně před půl druhou odpoledne. Z Prahy přemístily nad Humpolec a Poličku, odtud se pak vydaly nad Brno. Krátce po druhé vánoční přelet zakončily v domovské Čáslavi.

Lidé, kterým se podařilo gripeny zachytit se okamžitě pochlubili na sociálních sítích. Většina z nich si však postěžovala, že armáda o cvičení dala vědět jen několik desítek minut předem.

„Proč tak pozdě? Mohl jsem je vidět, takhle jsem se jen lekl, co je to za hrozný hluk a až teď čtvrthodinu poté, jsem se dočetl, co jste přichystali. To si strčte za klobouk,“ reagoval Teaman a nebyl sám, ale většina to brala s humorem.

„Přímo nad námi! Nestihla jsem doběhnout ani k oknu, ale rachot to byl neskutečnej! Pes se teď ode mě po zbytek dne asi nehne,“ napsala pod příspěvek armády Lanedka.

Pod příspěvkem armády přibývají fotografie z celé republiky. „Díky, také šťastné a veselé!,“ stálo u jednoho ze snímků.

Některým se podařilo zachytit let i na video.

Podobnou formaci předvedly letouny už ve čtvrtek třeba ve Švédsku.