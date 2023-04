Česko dostalo z Německa další dva tanky Leopard. Čeká se na zbylých 11

Tanky mohou být okamžitě nasazeny, vojáci se na ně již postupně přeškolují. Celkem získá armáda čtrnáct tanků. Tím obměna těžké techniky nekončí, podle plánů ministerstva je na řadě modernizace mechanizované brigády, včetně budoucího nákupu dalších tanků.

„Vojáci rádi a zcela pravdivě říkají, že bez těžké brigády není armády. Proto mám těžkou brigádu od začátku mezi svými prioritami. Podpis smlouvy na pásová bojová vozidla pěchoty CV90 se blíží a spolu s dalšími kusy tanků Leopard jde o jasný posun směrem k armádě vybavené moderní západní technikou,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje Do kasáren v Přáslavicích dorazily další 2 tanky Leopard 2A4. Německá strana tak plní svůj závazek dle harmonogramu. Můžeme proto očekávat, že do konce roku budou mít tankisté všech 14 tanků.

#Armadamodernizuje https://t.co/tvlH461nKe oblíbit odpovědět

Tanky Leopard znamenají také výrazné posílení kompatibility v rámci NATO. Tuto techniku používají mimo jiné i naši blízcí sousedé, třeba Polsko a Maďarsko.

Česká armáda převzala další tanky Leopard

Kromě zmíněných 14 tanků a jednoho vyprošťovacího vozidla bude součástí dodávky i počáteční balík náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, jež zahrnuje právě i výcvik českých vojáků. Hodnota daru činí necelé 4 miliardy korun.

Zbývajících 11 bojových tanků by mělo být do Přáslavic dodáno do konce letošního roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024.