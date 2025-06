Autor: iDNES.cz , ČTK

Balistické vesty z roku 2020 neobstály pravidelnou zkoušku odolnosti. Armáda je stahuje do výstrojních skladů poté, co při ní byla vesta prostřelena. Nařídil to šéf výstrojní služby Robert Bielený. Týkat se to může až 1500 kusů, vesty přitom měly vydržet deset let, informoval ve čtvrtek deník Právo.