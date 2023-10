Zbraň mít nesmíte, ale vesničané mají mačety, říká bývalá mírová pozorovatelka

Co vás přivedlo do armády?

Já jsem o armádě uvažovala už na základce, a tak jsem šla na střední vojenskou školu. Po maturitě jsem pokračovala na Univerzitu obrany a z ní pak už přímo na logistickou pozici do armády. Chtěla jsem studovat logistiku spojenou s gastronomií, nakonec jsem zvolila všeobecnou logistiku, kde působím dodnes a jsem za to moc ráda.

Jste z vojenské rodiny, že jste se rozhodla pro vojenskou střední a nakonec i vysokou školu?

Vůbec nikoho jsem v rodině v armádě neměla. Pro ně to bylo velké překvapení a samozřejmě se všichni ptali, jak jsem na to přišla. Pro mě to byla popravdě jenom taková výzva, bylo to něco zajímavého. Ale v rodině jsem se podpory dočkala, u maminky to trochu trvalo. Jsem z malé vesnice, vždy jsem měla ráda sport, pohyb, uvažovala jsem i o sportovním gymnáziu, ale vojenský směr mi toto vše nabídl také.