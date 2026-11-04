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„Nejde jen o noc v teple.“ Nocleženka může být prvním krokem ke změně

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  17:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Charita Tábor

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií
Darovaná stokoruna může člověku bez domova zajistit bezpečný nocleh, teplé jídlo i možnost osobní hygieny. Armáda spásy spustila 11. ročník kampaně Nocleženka. Obzvlášť důležitá je podle ní právě v podzimních a zimních měsících, kdy teploty rychle klesají. Charitativní organizace nicméně upozorňuje, že důležitější než noc v teple je navázání kontaktu se sociálním pracovníkem.

„V dubnu jsem se rozešla s partnerem a nesla jsem to hodně špatně. Myslela jsem, že mi pomůže, když na pár měsíců odcestuji za kamarádkou na Slovensko, ale mýlila jsem se. Moje situace se zhoršila a začátkem července jsem začala využívat noclehárnu,“ svěřila se paní Alice. Zároveň popsala, jak se díky poukazu Nocleženka dostala z ulice. „Narazila jsem na skvělou sociální pracovnici, která mi pomohla najít práci. Díky tomu jsem se potom dostala i na azylový dům,“ dodala.

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Paní Alice díky Nocleženkám strávila na ulici jen krátkou dobu. Noclehárny Armády spásy se totiž řídí pravidlem, když přijde někdo poprvé, automaticky předběhne frontu. „Je to z toho důvodu, že chceme podchytit, když je někdo na ulici krátce. Protože jakmile se někdo chytne v tom systému bezdomovectví, tak je pak hrozně těžké ho z něj dostat,“ vysvětlila ředitelka Centra sociálních služeb Karla Larssona v Praze Šárka Bauer. Příběh paní Alice je podle ní důkazem toho, že je možné se z ulice dostat rychle. Důležitý je ale aktivní přístup.

Nocleženku, tedy dárcovský poukaz v hodnotě 100 korun, využívají všechny noclehárny Armády spásy v Česku. Kromě Prahy a Brna třeba i v Šumperku nebo Havířově. Během deseti let nakoupili dárci více než 270 tisíc Nocleženek. Jen za minulý rok jich bylo třicet šest tisíc.

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„Nocleženka představuje jednoduchý způsob, jak konkrétně člověku bez domova pomoci. Pro řadu lidí je příchod do noclehárny prvním kontaktem se sociální službou a příležitostí začít řešit věci, které je na ulici drží,“ uvedl národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa. Lidé bez domova totiž často řeší také zdravotní problémy, zadlužení nebo závislosti.

„V zimě fungují naše služby nepřetržitě.“

Terénní programy Armády spásy během zimních měsíců fungují dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu. Každý den organizace v tomto období poskytne na dva a půl tisíce míst napříč sociálními službami. Nejde přitom pouze o noclehárny. Funguje například i noční hygienické centrum. „Když najdeme člověka na ulici, nabídneme mu noc v teple a následně mu pomůžeme s oblečením a hygienou,“ doplnila Bauer.

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Od listopadu jsou navíc všechny noclehárny Armády spásy v Praze zadarmo. Přes rok totiž noclehárna stojí 30 korun. „Samozřejmě i taková částka může být pro člověka bez domova hodně, proto pomáhají Nocleženky v průběhu celého roku. Takže člověk může přespat v teple i pokud peníze nemá vůbec,“ upřesnila Bauer.

Jedna z nocleháren Armády spásy je v pražských Holešovicích. Je ovšem pouze pro ženy. Právě ty jsou podle sociálních pracovníků velice ohroženou skupinou. „Tahle noclehárna má dvacet osm lůžek. Celý rok, nejen v zimě, je z devadesáti osmi procent obsazená,“ konstatovala Bauer.

V holešovické noclehárně jsou k přespání uzpůsobené dvě velké místnosti. V jedné je osmnáct lůžek a zbylých deset ve druhé. Bauer přiznává, že to není ideální stav. „Já taky moc nechci spát s dalšími sedmnácti lidmi na pokoji. Tak to prostě je. Bojujeme s kapacitou a ty služby se zkvalitňují, dělají se rekonstrukce. Pořád ale bohužel narážíme na kapacity provozu,“ řekla.

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