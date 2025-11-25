Česká armáda probere priority na příští rok, s projevem vystoupí Řehka i Pavel

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Velitelské špičky se setkávají na ministerstvu obrany pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku.
|
Karel Řehka příští rok skončí v čele armády
Na posledním shromáždění Řehka s Černochovou hovořili zejména o problémech s náborem vojáků, ale i lidí v civilní části resortu obrany. Řehka tehdy uvedl, že armáda vypracuje analýzu, ze které vzejde vojenské doporučení pro politiky jak problém řešit. Armádní špičky se v únoru věnovaly také aktuální bezpečnostní situaci nebo plánovaným nákupům.