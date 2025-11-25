Česká armáda probere priority na příští rok, s projevem vystoupí Řehka i Pavel

Vedení české armády v úterý na každoročním velitelském shromáždění představí priority rozvoje i hlavní úkoly pro příští rok. Úvodními projevy vystoupí prezident Petr Pavel, ministryně obrany v demisi Jana Černochová a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Přenos sledujte na iDNES.cz od 9 hodin.

Velitelské špičky se setkávají na ministerstvu obrany pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku.

Na posledním shromáždění Řehka s Černochovou hovořili zejména o problémech s náborem vojáků, ale i lidí v civilní části resortu obrany. Řehka tehdy uvedl, že armáda vypracuje analýzu, ze které vzejde vojenské doporučení pro politiky jak problém řešit. Armádní špičky se v únoru věnovaly také aktuální bezpečnostní situaci nebo plánovaným nákupům.

Tisíce lidí se vydaly na cestu na 35. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2025. Na snímku ministryně obrany Jana Černochová a náčelník generálního štábu Karel Řehka. (21. června 2025)
Pietní akt u Národního památníku na Vítkově. Na snímku ministryně obrany Jana Černochová a generál Armády České republiky Karel Řehka. (28. října 2025)
Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky. (25. února 2025)
Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti náčelníka generálního štábu Karla Řehky. (25. února 2025)
