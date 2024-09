Kde je armáda, když ji potřebujeme? ptají se lidé. Vojáci musí čekat na rozkaz

„V Přívoze nám tu praskla hráz. Je to tu vytopený a jsou tu skoro tři metry vody. Hlavní nádraží v Ostravě je také pod vodou. Na člunu tam jezdí hasiči a poslouchají, kdo kde pískne z okna. Místy to je až do prvního patra. Je to tu šílené a já se ptám, kde je armáda? Kde?“ ptá se rozzlobeně pan Jiří, který v oblasti bydlí a provozuje čerpací stanici.

„To budeme čekat, jestli náhodou nebude potřeba? Kdyby tady teď bylo padesát frajerů na padesáti člunech, tak mají co dělat,“ dodává rozzlobeně zoufalý muž.

„Dříve tu byla posádka Mikulovice. Když byla tehdy povodeň, tak velitel té posádky zařídil, že se okamžitě nasadila těžká technika. Ale ta posádka už tu teď není, a tak není záchrana žádná,“ stěžuje si pan Vladislav Gross, který v Mikulovicích žije.

Jedním dechem ale chválí obecní úřad a složky IZS. „Tam to funguje dobře. Ale týden dopředu se vědělo, že Jesenicko bude nejpostiženější, tak se divím, že armáda neposlala předběžně techniku, aby se mohlo do Mikulova a Jesenice dojet alespoň z jedné strany. Teď už tady neprojedou,“ dodává Gross.

Armáda musí čekat na rozkaz

Podobné hlasy zaznívají také z řady dalších zasažených oblastí. Lidé vidí vyčerpané hasiče, vojáky ale jen zřídka. Jejich nasazení však není tak jednoduché – jejich nasazení není možné bez předešlých pokynů či vyžádání lidí, kteří velí zásahům.

„Vždy jsme v podřízenosti velitele zásahu. To jsou v případě povodní hasiči. Můžeme v menším rozsahu pomáhat lokálně hejtmanům, případně starostům. Ti z titulu své funkce o pomoc mohou požádat. Ale armáda nemůže nasadit techniku bez řízení a koordinace,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí armády plukovnice Magda Dvořáková.

Zátor u Krnova, kde se lidé vrací a seznamují se situací, po té, co odpadla voda. (16. září 2024)

„Armáda sice není hlavní složka integrovaného záchranného systému, ale jsme připraveni, tak jako vždycky, podle potřeby pomáhat jak občanům, tak samozřejmě především na vyžádání IZS a hasičského záchranného sboru,“ doplnil a potvrdil její slova také šéf armády generálporučík Karel Řehka.

Armáda nasadila i vrtulníky

Vojáci ze 153. ženijního praporu s šesti nákladními vozidly T-815 drží aktuálně pohotovost v posádce Olomouc. Další vojáci byli nasazeni přímou cestou velitelů posádek. Na žádost starosty obce Libavá vojáci s T-815 zprůchodňovali průtok vody v obci a dále na žádost primátora Opavy další vojáci s T-810 z 53. pluku průzkumu a elektronického boje převáželi materiál do provizorního ubytování pro evakuované osoby.

„Dva vrtulníky si vyžádal IZS, dva na žádost hejtmana z Moravskoslezského kraje a zbylé dva hejtmanem Olomouckého kraje. Všechny plní své úkoly podle pokynů hasičů,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová s tím, že vrtulníky mají potřebné vybavení pro plnění vyprošťovacích a záchranných úkolů i v noci.

„Další požadavky ze strany hasičů nebo hejtmanů armáda neobdržela. Je však připravena na další pomoc. Armádní vrtulníky mají potřebné vybavení pro plnění vyprošťovacích a záchranných úkolů i v noci,“ dodala Dvořáková.

Podle resortu obrany jsou připraveni poskytnout pomoc i vojenské podniky. „Kromě vojáků jsou s následky extrémně silných dešťů připraveny pomoci i naše státní podniky a příspěvkové organizace,“ uvedl mluvčí obrany Karel Čapek.