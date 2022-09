Armáda vymění velitele pozemních a vzdušných sil. Skončí i první generálka

Novinářům změny oznámil řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Předchůdci nových velitelů ve funkci generálmajor Ladislav Jung a generálmajor Petr Mikulenka v armádě končí.

Náhončík (52 let) je podle Řehky zkušený velitel, který má za sebou mimo jiné působení v aliančních strukturách nebo studium v zahraničí. V současné době působí jako zástupce velitele pozemních sil. Po vysokoškolském vzdělání začal u armády sloužit v roce 1992 jako velitel čety u tankové divize, následně prošel několika velitelskými posty včetně velitele 4. brigády rychlého nasazení. Sloužil v zahraničních vojenských misích na Balkáně i v Afghánistánu.

Čepelka (53 let) nyní řídí sekci rozvoje sil ministerstva obrany. U armády sloužil od počátku 90. let minulého století jako pilot či navigátor vrtulníků i na dalších postech u letectva. Velel 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Dvakrát byl nasazený v Afghánistánu.

Jung (59 let), Mikulenka (57 let) a Šmerdová (58 let) podle Řehky v armádě končí po uplynutí jejich vojenského závazku. Šmerdová dosud působila jako poradkyně náčelníka generálního štábu, věnovala se především náboru. Vedla také Vojenský fond solidarity. Byla první plukovnicí a později první generálkou české armády.