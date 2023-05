Na váhu, doklady sem. Armáda cvičí odvody, povolala aktivní zálohy

Armáda povolala členy aktivních záloh do výcviku, který má vyzkoušet, jak by v případě ohrožení státu nebo válečného stavu fungovaly odvody obyvatelstva. Brance čekají pohovory, odběry tělních tekutin i komplexní lékařská prohlídka. „Ke cvičení přistupujeme s maximální odpovědností, chceme prověřit funkčnost systému do nejmenších detailů,“ vysvětluje plukovník Jaroslav Hrabec.