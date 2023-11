Jak utratí armáda 2 % HDP? Rozpočet prozradil nejen tanky, rakety a stíhačky

„V roce 2023 se nám podařilo přijmout nový zákon o financování obrany státu, který zajišťuje dostatečné prostředky a stabilitu financování armády a jejích projektů. Díky němu máme jistotu, že stát bude na obranu vydávat nejméně 2 % HDP, která jsou nejen aliančním závazkem, ale minimem pro základní zajištění naší obranyschopnosti. A právě v rozpočtu na rok 2024 už s garancí 2 % HDP na obranné výdaje počítáme,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová.

Ta dále připomíná současné konflikty, včetně terorismu. „Teroristické útoky před více než dvaceti lety na Spojené státy, operace v Iráku a v Afghánistánu, ruská rozpínavost potvrzená anexí Krymu a invazí na Ukrajinu a nyní zbabělé napadení Izraele teroristy ukazují, že není možné strkat hlavu do písku. Mír automaticky nebude, pokud se o něj nebudeme snažit a nebudeme se budování obrany věnovat a investovat do ní,“ dodala.

Ministryně si uvědomuje, že s rozpočtem nemusí souhlasit každý. „Přesto si troufám tvrdit, že shoda na potřebě investic do armády je napříč politickým spektrem i celou společností mnohem větší než dříve. A nesmíme zapomínat na to, že investice do obrany jsou investicemi do naší ekonomiky, kdy velká část peněz zůstává v České republice,“ řekla.