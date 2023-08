Česká armáda možná v dokumentech vyzradila budoucí nákupy za miliardy z USA

Vypsané výběrové řízení na studii, která zohlední současný stav, ale i budoucí potřeby armády do roku 2050, neobsahuje, jak by se mohlo zdát, všeobecné informace a nic neříkající hmotnostní limity techniky, ale konkrétní čísla a typy. Ty částečně korespondují s tím, o čemž se v armádním zákulisí hovoří. Tedy potřebě přezbrojit ze zastarávající techniky ze Sovětského svazu, respektive Ruska.

Jde především o náhradu za stále ještě používané transportní těžké vrtulníky Mi-17, respektive Mi-171Š a letounů Jak-40. O jejich obměně se dlouho hovoří i s přihlédnutím k výraznému oslabení vzdušných sil naší armády. Ta v současné době disponuje pouze dvojicí letounů Airbus A-319, letouny Casa, které se hodí spíš k přepravě výsadkářů a pak legendárním Turboletem L-410. Ten je vhodný na kratší vzdálenosti s poměrně nízkou kapacitou.

Chybí tedy nejen letouny schopné pojmout větší náklad a dovést jej na delší vzdálenost, ale i letouny, které dokáží převážet v případě potřeby výsadkáře a další, objemnější a těžší techniku. Nemluvě o dalším transportu vládních představitelů v případě změny vnitřní konfigurace. To se ostatně děje i nyní s letouny Casa. Jde o nouzové, ale používané řešení. Komfort cestujících s přihlédnutím k účelu letounu je značně omezený.

Letoun C-295M CASA českých vzdušných sil

V dokumentech, které jsou přístupné, se dočteme o zajištění provozu tří vrtulníkových letek, podpory zahraničních armád a funkce záložního letiště s životností letištních ploch a světelné techniky nejméně do roku 2052.

Viper, Venom i Chinook

A jaká technika má být schopna v Náměšti operovat? Vrtulníky systému H-1, tedy Venom a Viper. Armáda aktuálně přejímá první z nich. Budou v celkovém počtu dvaceti kusů. Stejný počet je zmíněn i v dokumentaci. Dále pak šest těžkých vrtulníků, například CH-47 Chinook.

Armáda požaduje i zajištění provozu nestálé techniky, tedy té, kterou používají spojenci a účastní se cvičení v Česku, ale i té, kterou provozuje, či bude provozovat na jiných letištích a Náměšt bude zálohou. Dokument přímo hovoří o šestnácti letounech až páté generace, tedy jde o gripeny a velmi pravděpodobně F-35, čtveřici dopravních letounů kategorie C. Zde je vyjmenován příklad na letounech Casa a C-130 Hercules.

Ukázka z dokumentu studie modernizace letišť.

V poslední řadě se hovoří o dvojici dopravních letounů kategorie D a je přímo zmíněn C-17 Globemaster, se kterým má naše armáda čerstvé zkušenosti po dovozu nových vrtulníků Viper a potřebné, servisní a simulační technice. Oproti dřívějším úvahám tak je výčet velmi konkrétní.

Nákup transportních letounů potvrzen

V únoru tohoto roku mluvčí obrany potvrdila záměr nákupu nové techniky, ale tak konkrétní nebyla. „Ministerstvo obrany plánuje v rámci modernizace vzdušných sil nákup dvou středních transportních letounů. V současnosti probíhají tržní konzultace s výrobci, analyzují se získané informace pro studii, která bude podkladem pro hodnocení a rozhodování o dalším postupu,“ uvedla Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva obrany.

„Nákup středního transportního letounu je momentálně řešen z úrovně Sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany. Potencionálními dodavateli, mezi které patří brazilský Embraer, francouzský Airbus a vláda USA prostřednictvím FMS (Foreign Military Sales) programu zahraničního vojenského obchodu ministerstva obrany Spojených států amerických, který usnadňuje prodej amerických zbraní a vojenského vybavení zahraničním vládám,“ dodala.

Nákup dvojice středních transportních letounů pravděpodobně nebude do budoucna jediným rozšířením kapacit Vzdušných sil Armády ČR. Ta nahradí i těžké vrtulníky a jak se zdá, v tom, které to budou, má již jasno. To ovšem prakticky bylo i při tendru na vrtulníky systému H-1. Ty sice armáda nyní postupně přebírá, ale za zpackaný tendr vyfasovala obrana půlmiliardovou pokutu.

Zda-li má jasno v letounech Hercules a Globemaster, je otázkou. V České republice se již dvakrát předvedl Embraer C-390 Millenium, naposledy v červnu minulého roku za účasti ministryně obrany Jany Černochové. Armáda při ukázce úspěšně vyzkoušela naložení kolového obrněného transporteru Pandur II. V kuloárech se o něm hovořilo jako o možném favoritovi.

Dlužno dodat, že současné vyjednávání v USA o finální ceně letounů páté generace F-35 může mít i vedlejší efekt v další nabídce, kterou armáda využije, případně která se stane náhradou za další techniku poskytnutou Ukrajině. To již předjímáme, ale konkrétní požadavky ve studii, kterou včera ministerstvo obrany uveřejnilo, nebude jen plácnutím do vody.