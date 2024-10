Stávající vojenské mosty nejsou vhodné pro tanky Leopard, armáda chce jiné

Vojáci nyní používají mostové soupravy postavené na bázi tanku T-55 a nákladního automobilu Tatra-815. Ty mají nosnost padesát tun. Vyhovují tak ještě tankům T-72 (váží 48 tun), které má armáda ve výzbroji ve dvou verzích, ale už ne Leopardům 2A4 (váží 55 tun). Ty v armádě nahrazují sovětskou techniku a jsou používány zejména jako cvičné, které připraví vojáky na jejich nejmodernější verzi.

Leopard 2A8, který by chtěla armáda získat ve společném nákupu s Německem, váží minimálně 65 tun. Znamená to, že v případě potřeby přemostění nyní armáda nemá způsob, jak bezpečně drahou techniku přesunout.

Tendr za stovky milionů korun

Armáda přímo specifikuje, jaké mostní soupravy chce. Jde až o čtyři šestadvacetimetrové a osm čtrnáctimetrových souprav. K tomu potřebné komunikační vybavení a příslušenství, včetně náhradních dílů.

Požadována je nejen kompatibilita s technikou členských států NATO, ale především pak vysoká nosnost podle specifikace MLC 80 (Military Load Classification), kde uvedené číslo odpovídá nejvyšší povolené hmotnosti pásového vozidla, tedy až osmdesát tun.

Mostní soupravy Leguan, včetně potřebných přepravních vozů, jsou v armádách NATO zavedené a spolehlivé. Není zatím zřejmé, jestli bude armáda trvat na podvozkové platformě Tatra vzhledem k rozsáhlému autoparku těchto nákladních vozů, ale je to více než pravděpodobné. Cena souprav není známa, nicméně bude v řádu stovek milionů korun.

Čeští vojáci si spolu s kolegy z Texaské národní gardy na vodním cvičišti v Litoměřicích vyzkoušeli stavbu pontonového mostu přes řeku Labe.

Podle důvěryhodného zdroje z armády se připravuje i nákup nových pontonových mostů. Stávající mají nosnost od dvaceti do šedesáti tun. Výběrové řízení zatím nebylo vypsáno.

Rámcová dohoda na pořízení mostních souprav Leguanů počítá s postupnou dodávkou podle potřeb armády až do polovina října 2032. „Rámcová dohoda znamená, že zadavatel bude zadávat jednotlivé dílčí výzvy k plnění a postupně bude čerpat obsahový rámec této dohody v období od uzavření rámcové dohody do roku 2032,“ vysvětlila mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. Do doby dodávek má armáda jen omezené transportní možnosti současných verzí tanku Leopard.