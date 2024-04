Armáda by s dvojicí transportních letounů Embraer měla získat i business jety

Česká armáda by v tomto roce měla získat dvojici středních transportních letounů Embraer C-390 Millenium z Brazílie, které výrazně zvýší současné nedostatečné přepraní kapacity. Obrana by podle důvěryhodného zdroje měla od stejného výrobce získat i dvojici business jetů, díky kterým by nahradila vyřazený Challenger a JAK-40. Embraer je údajně nabídne ve výhodném balíčku k C-390.