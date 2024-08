I morbidně obézní ajťák smí do armády. Vojáci snižují nároky na některé profese

„Loni přibylo 600 vojáků z povolání, přesto musí armáda v rekrutaci přidat,“ řekl nedávno šéf armády generálporučík Karel Řehka. Do roku 2030 by měla mít armáda 30 tisíc vojáků, dnes jich slouží necelých 25 tisíc. I přes poměrně vysoký zájem o službu v armádě uspěje jen malé procento uchazečů. Na vině je především zdravotní prohlídka, kterou většina neprojde.

Doposud armádě vadila například obezita, nicméně jí nebo nadváhou trpí více než třetina obyvatelstva. Proto se nyní upravují podmínky, které zmírní některé zdravotní požadavky pro uchazeče o službu v armádě, ale i pro příslušníky aktivní zálohy a takzvaného dobrovolného předurčení. Změny se dotknou všech, nejvíce však takzvaných nebojových profesí. Typicky například specialistů IT.

Změny přinese novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě. Ta začne platit od září. Změní se minimální požadavky, které musí zájemce o službu splňovat. Vše ale bude závislé od pozice, na kterou se dotyčný či dotyčná budou hlásit.

„Armáda si od změn slibuje snížení zátěže vojenských nemocnic a posádkových ošetřoven, které tyto prohlídky vykonávají. Zároveň si od kroku, který zmírní podmínky, slibujeme stabilizaci personálního obsazení armády a snazší cestu ke kariéře vojáka,“ řekla mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví majorka Lada Ferkálová.

„Nejnižší linie je nasazena tak, že musíte být schopen obsluhovat zbraň. Vycházeli jsme z vyhlášky o zdravotní způsobilosti k držení zbraně, a pokud splňujete požadavky, tak analogicky k tomu můžete být uznán za schopného služby vojáka,“ řekl portálu iRozhlas.cz ředitel sekce vojenského zdravotnictví generál Michal Baran a dodal, že druhou minimální podmínkou je schopnost pracovat se zátěží pěti kilogramů.

Úlevy pro ajťáky

V praxi se nejvýrazněji změkčí pravidla pro vybrané profese, kterých se armádě nedostává a přitom je jich třeba. Například do budoucna bude potřeba stovek IT odborníků jen k údržbě systémů stíhaček páté generace F-35, kterých by se Česko mělo dočkat během nadcházejících let.

„Při posuzování obezity je potřeba přihlížet nejen ke stupni nadváhy, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu a možnostem pozitivního léčebného či režimového ovlivnění celkové funkční zdatnosti,“ uvádí vyhláška.

Jinak řečeno například velmi obézní ajťák nebude problémem, pokud bude mít zdravé srdce, krevní oběh a bude plně pohyblivý.

O odvodech rozhoduje vláda. Brannou povinnost mají všichni od osmnácti do šedesáti let.

Armádní lékaři při posuzování zdravotního stavu vojáků používají klasifikaci A, B, C a D. A je nejvyšší, je předpokladem například pro piloty, většinu výsadkářů, speciální síly, nebo například raketové vojsko. Klasifikace B znamenala drobné omezení, ale prakticky možnost vykonávat většinu armádních činností. C mohl získat ve výjimečných případech například voják trpící HIV bez zjevných příznaků. D byla stopka, konec v armádě, nebo nepřijetí při náboru. To se nyní mění.

Protože nechybí jen zmínění IT specialisté, ale také například řidiči, či právníci, může se nyní jejich zdravotní klasifikace z C či D změnit na B, pokud je lékař uzná schopné služby v konkrétním případě a zařazení. A v ojedinělých případech nemusí vadit ani protéza končetiny. Armáda si od toho slibuje zvýšení náboru a doplnění potřebných nebojových profesí.

I přes výraznou úpravu se vojsko neobává, že by snížení schopností a možností jedince mohlo ohrozit fungování vojenských jednotek.

„Koncepce návrhu vyhlášky přihlíží k tomu, že existují zájmy a potřeby ozbrojených sil, kdy specifické vlastnosti, vědomosti nebo schopnosti jedince mohou být mimořádně přínosné pro plnění úkolů ozbrojených sil, a kdy při zachování základních požadavků a kritérií na kvalitu, bezpečnost a akceschopnost týmu lze do jeho středu zařadit jedince, u kterého lze posuzovaná zdravotní hlediska vyhodnocovat v možném přijatelném rozmezí, a to jak z hlediska zdraví jako celku,“ píše se v dokumentu.

Zmírnění i pro stávající vojáky

Změny se dotknou i stávajících vojáků, což může zmírnit míru odchodů, kdy armádu ročně opustí z různých důvodů tisícovka vojáků. Pokud ve službě přijdou k různým nemocem a zdravotním omezením, nemusí to znamenat konec.

Nyní bylo zapotřebí se dostavit s hodnocením C každý rok před lékařskou komisi. To nově nebude třeba, pokud půjde o civilizační choroby. Tím je jejich nucený odchod ze strany armády prakticky vyloučen. To se může změnit pouze při výrazném zhoršení stavu.