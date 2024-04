Armádu ročně opustí tisíc vojáků. Náborové plány přesto plní, říká její velení

Tisícovka vojáků z různých důvodů každoročně svléká khaki uniformu a volí jinou profesi, například službu u policie, případně odchází do důchodu. I přes to by do roku 2030 měla mít armáda minimálně třicet tisíc vojáků a deset tisíc záloh. V prvním případě je splnění cílů reálné, pokud nepoklesne zájem o službu v armádě. Ty kritizoval i samotný šéf vojáků generál Řehka.