Obrana hledá nového poskytovatele mobilních služeb. Ve hře je 14 500 čísel

Veterináři kvůli přibývajícím ohniskům katarální horečky ovcí rozšířili ochranné pásmo, nově do něj spadá celý Královéhradecký kraj. Celková výměra pásma po rozšíření dosahuje zhruba 51 tisíc...

Reformu penzí ohrožuje spor o náročné profese. Dohoda není, připouští Jurečka

Spor o náročné profese, z nichž by mohli lidé odejít do předčasné penze, aniž by jim byla krácena, začal nečekaně ohrožovat vládní návrh důchodové reformy. Koalici rozdělil návrh šéfů poslanců TOP 09...