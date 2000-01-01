Ministerstvo obrany představilo nové armádní stejnokroje. Resort vyzdvihuje hlavně jeho nadčasovost, eleganci, praktičnost, střih i materiál. Změna se dotkla také značení některých druhů vojsk a odborností, především těch, které jsou totožné s označením používaným u ruské armády. Požadavek na nové stejnokroje předložila v minulém volebním období tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS).
V prosinci 2023 tehdejší ministryně obrany Jana Černochová náčelníkovi Generálního štábu AČR armádnímu generálu Karlu Řehkovi a řediteli Vojenského historického ústavu Praha brigádnímu generálu Aleši Knížkovi uložila „navrhnout vyvzorování nového služebního stejnokroje pro vojáky AČR a současně snížit sortiment výstrojních součástek tak, aby byla zachována jeho funkčnost a historický rámec.“
Autor: MO - Jan Schejbal
Na podobě stejnokrojů se podílel tým odborníků z Vojenského historického ústavu Praha, Úseku vývoje, podpory a zkušebnictví výstroje CZMTýlSl Brno a z Agentury logistiky, uvedlo ministerstvo.
Autor: MO - Jan Schejbal
„Na první pohled je zřejmé, s jakou pečlivostí a odpovědností k tomuto úkolu všichni zúčastnění přistoupili. Zohlednili historické, moderní i ekonomické aspekty,“ vyzdvihuje nynější ministr obrany Jaromír Zůna. „Vojáci si nový stejnokroj zaslouží a nepochybně také ocení jeho variabilitu.“
Autor: MO - Jan Schejbal
Kombinovaný stejnokroj 25 jednoznačně vychází z tradic československé armády. Nepřekvapí barva khaki, jež byla pro vojenský stejnokroj příslušníků československé armády vybrána už v roce 1919. Zvolený odstín pro KS 25 není vůbec náhodný. Je podobný jako na československém stejnokroji, v němž naši vojáci bojovali za druhé světové války.
Autor: MO - Jan Schejbal
Verze KS 25 pro příslušníky Vzdušných sil AČR má pochopitelně modrou barvu. Československé letecké stejnokroje zmodraly v druhé polovině 30. let minulého století v intencích hesla: Vzduch je naše moře. Nový tmavě modrý odstín KS 25 připomíná působení našich letců v řadách francouzského letectva
Autor: MO - Jan Schejbal
„Věděli jsme, co chceme. Chtěli jsme stejnokroj, který má historické základy, ale je moderní, lehký, vzdušný a má perfektní střih. Naším cílem bylo, aby nový stejnokroj obstál v mezinárodním, aliančním měřítku, byl poctou naší státnosti, byl slušivý, ale zároveň pohodlný. Přál bych si, aby ho vojáci nosili s radostí a hrdostí,“ říká ředitel Vojenského historického ústavu Praha brigádní generál Aleš Knížek.
Autor: MO - Jan Schejbal
Tým expertů se také při návrhu stejnokrojů zaměřil na rozlišovací znaky jednotlivých druhů vojsk a odborností. Československé rozlišovací znaky totiž od roku 1950 povinně kopírovaly ty sovětské. K některým úpravám došlo už v roce 1990, u devíti příslušností ale zůstalo označení totožné s těmi, které používá armáda Ruské federace. Nové stejnokroje tak nabízí i nové značící prvky.
Autor: MO - Jan Schejbal
Dosud používaný vojenský stejnokroj 97 před třemi dekádami představoval novou etapu. Podle ministerstva už ale po tolika letech „vyšel z módy“, neodpovídá současným nárokům, ať jde o střihové zpracování nebo použité materiály.
Autor: ČTK
Nové stejnokroje oblečou také generálové. „Sloužíme naší vlasti, plníme náročné úkoly, jež souvisí se zajištěním její bezpečnosti, reprezentujeme naši zemi v aliančním prostředí. Je tedy zcela na místě, aby také služební stejnokroj příslušníků Armády České republiky odpovídal těmto nárokům a zároveň reflektoval naše tradice. Jsem rád, že se to podařilo,“ říká náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Karel Řehka.
Autor: ČTK
Armáda bude mít nové stejnokroje: Vrací se prvorepubliková noblesa v moderních materiálech.
Autor: VHÚ Praha