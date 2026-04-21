OBRAZEM: Už žádná podobnost s Rusy. Armáda představila nové stejnokroje
Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid
Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...
KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček
Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...
Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami
Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...
Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky
První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...
Babiš slíbil vznik pracovní skupiny, nezávislost ohrožena není, řekl šéf ČT
Šéf České televize Hynek Chudárek jednal na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem. Hlavním tématem bylo navázání rozpočtu veřejnoprávních médií na státní rozpočet a škrty navržené ministrem Otou...
Poslanci projednají návrh, který má bránit poskytování nepřiměřeně drahých úvěrů
Na program jednání Sněmovny by se měl ve středu dostat i vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky...
Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek čelí ve Sněmovně kritice. „Označil úředníky ministerstva životního prostředí za parazity. Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve...
Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli
Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.
Další kolo jednání mezi Spojenými státy a Íránem by mohlo být v pátek, píše list
Druhé kolo rozhovorů mezi USA a Íránem by se mohlo konat už brzy - možná už tento pátek. Informoval o tom list The Post, kterému to sdělily pákistánské zdroje a naznačil americký prezident Donald...
Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli
Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně,...
Zástupci zemí EU podpořili půjčku pro Ukrajinu, Maďarsko odvolalo blokaci
Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané...
Rusko hledá slabiny, je to závod s časem, shodují se generálové i stratégové
To, na co poslední roky upozorňuje náčelník generálního štábu Karel Řehka, nyní se zdviženým prstem potvrzují další špičky NATO, experti na obranné plánování i stratégové. Evropa je kvůli ruské...
Ministr Macinka míří do Saúdské Arábie. Bude řešit ropu a vzájemné investice
Od našeho zpravodaje v Saudské Arábii Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka ve středu odpoledne odlétá na dvoudenní diplomatickou cestu do Saúdské Arábie. Hlavními tématy jednání budou energetická bezpečnost, stabilní...
Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu
Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...
Věž kostela v Anglii se naklání víc než ta v Pise. Farnost shání peníze na opravu
Naklání se víc než šikmá věž v Pise, je skoro stejně stará a Británie teď shání peníze na její záchranu. Věž kostela svatého Jakuba v zapadlé anglické vesničce Dry Doddington se sice nehýbe, zato...
Perfektní zákony předkládá jen Bůh, říká ministr Klempíř. Bere vážně sílu ulice
Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř nepočítá s tím, že by kvůli protestům stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby. „Perfektní zákony předkládá jenom Bůh,“ řekl, když odpovídal novinářům...