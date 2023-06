Armáda nemá uzavřené smlouvy na servis klíčových zbraní, jde o miliardy

Ve smlouvě podepsané koncem května s výrobcem obrněnců CV90 BAE Systems ze Švédska za téměř šest desítek miliard korun chybí náklady na servis a munici. Na tyto zakázky bude obrana teprve vypisovat výběrová řízení. Podle ministerstva je ale jisté, že se o servis postará některá z firem domácího obranného průmyslu.

V konečném součtu to k necelým šedesáti miliardám za 246 vozů může znamenat minimálně další desítky miliard korun. Ty spolkne servis, ale také 30mm munice. Ani ta v tuto chvíli není vysoutěžena. Zarážející je fakt, že obrana nemá servisní smlouvy ani na další klíčovou techniku. Včetně té, která již v armádě zavedena je, či se právě zavádí.

„Podle informací z odborných sekcí nejsou servisní smlouvy na některé druhy techniky prozatím uzavřeny z různých důvodů. V některých případech například není podle platné legislativy možné sjednat servis zároveň s nákupem. Někdy také existuje více potenciálních poskytovatelů servisu, takže je pro rezort výhodnější po nákupu vyhlásit samostatnou soutěž na servis,“ uvedla Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Obrana teprve nyní uzavřela smlouvu na servis vozů Toyota Hilux, které používá od roku 2018. Dodnes ale v portálu veřejných zakázek najdeme celou řadu vyhlášených výběrových řízení na servis, respektive opravy těchto vozů. Jak kusově, tak i více kusů. Rozklíčovat lze i kdo opravy poptává, ať již jde o výsadkáře, mechanizovanou brigádu a tak podobně.

Autorizovaný servis za 118 milionů korun

Společným kritériem při výběru byl požadavek na autorizovaný servis Toyota, případně certifikaci opravňující servisovat tyto vozy. Třiapadesátý pluk průzkumu a elektronického boje Opava má například zadanou poptávku na pětici vozů, které potřebují opravu nebo servis.

Vojáci nyní rámcovou smlouvou se společností Dajbych plus za bezmála 120 milionů korun získají jednoho servisního partnera s pobočkou v Praze a v Plzni. To by bylo jistě v pořádku, kdyby ale resort nehovořil o rozdělování servisních smluv s ohledem na výhodnější podmínky, jinak řečeno, s důrazem na nejnižší cenu v rámci jednotlivých servisních výběrových řízení.

Obrana tedy uzavřela rámcovou smlouvu s jediným dodavatelem i přes to, že podle stránek výrobce je v České republice zhruba dvacítka autorizovaných servisů. A to napříč Českou republikou.

Komplikací pro vojáky například z Moravy bude převoz techniky do Prahy či Plzně, jelikož ve smlouvě se jednoznačně hovoří o servisu a běžných opravách u poskytovatele.

Protichemické vozidlo Iveco LOV CBRN II poskytuje vojákům komfortní prostředek, díky kterému je možné měřit nejen radiační situaci, ale především pak i možné zamoření prostoru některou z útočných látek, například sarinem, yperitem a dalšími.

„U dosud nezavedené techniky můžeme mít často až při provádění vojskových zkoušek jasno v tom, které údržbové práce mohou vojáci zajišťovat samostatně na útvarech, a na které je nezbytné sjednat smlouvu na servis. Ani v těchto případech tak nemůžeme z objektivních důvodů uzavřít servisní smlouvu společně s kupní,“ vysvětluje problematiku smluv Cigánková.

Časový rozdíl mezi ukončením vojskových zkoušek a uzavřením smlouvy na dodání techniky se ovšem obvykle pohybuje v řádech měsíců.

Servis na rušičky příští rok

Blízko je podle obrany uzavření servisní smlouva na radiolokátory MADR, její podpis očekávají v horizontu několika měsíců. Následovat budou rušičky a protichemická vozidla.

„Servis na vozidla IVECO LOV bude smluvně zajištěn do konce tohoto roku. Pokud jde o STARKOM, tam jsou právě finalizovány požadavky na rozsah servisu, následně budeme moci veřejnou zakázku na servis vyhlásit,“ dodává Cigánková.

Mobilní rušič STARKOM

Přitom jak rušička STARKOM, tak vozidla Iveco armáda již používá - rušičky od začátku letošního roku, vozy Iveco od roku 2018. U rušičky se předpokládá uzavření začátkem roku 2024.

Smlouva není uzavřena ani na nové vrtulníky Viper a Venom, samohybné houfnice Caesar (pro ty je zatím uzavřena smlouva o dodávkách 155mm munice od společnosti STV Group), DPET, tedy mobilní pasivní sledovací systém na bázi radiolokátoru VERA - NG.

Naopak, vozy Tatra smluvně servisuje Tatra Trucks a je zajištěn i servis na protiletadlový komplet SHORAD z Izraele, který přitom armáda ještě nemá.