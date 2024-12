Nové obrněnce pro Českou jdou do výroby. První dorazí napřesrok

Ve výrobním závodě švédské firmy BAE Systems začala výroba prvních bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to řekla na bilanční tiskové konferenci tři roky od nástupu do funkce. Prvních deset vozidel CV90 by měla armáda dostat v roce 2026, dodávky pak mají pokračovat do roku 2030.