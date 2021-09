Jako druhý na světě. Český pilot nalétal s gripenem už 2900 hodin

Významné mety dosáhl bojový pilot Daněk ve středu, informovalo ministerstvo obrany.

„V kariéře každého pilota se vyskytují různé milníky. K nejvýznamnějším patří první samostatný let, přeškolení na nový typ letounu a později dosažení určitého počtu nalétaných hodin: sto, pět set, tisíc. Skutečnost, že by bylo možné překročit dva tisíce hodin na JAS-39, byla takříkajíc z říše snů,“ svěřil se.

Daněk je podle statistik výrobce teprve druhým člověkem na světě, který takového úspěchu dosáhl. „Švédi zatím zveřejnili jméno pouze jednoho takového pilota, ostatní letci mají daleko menší nálety,“ doplnil.



Co do počtu nalétaných hodin se daří i jeho kolegům. Vloni na podzim dosáhla celá letka čísla 30 tisíc na 14 gripenech za 15 let. „Již toto samo o sobě je výbornou známkou spolehlivosti a zároveň svědčí o vysoké erudovanosti personálu, bez které bychom tohoto výsledku jistě nedosáhli,“ komentoval úspěch Daněk..

Jeden z nejzkušenějších pilotů armády

Se stíhačkami JAS-39 Gripen létá podplukovník Michal Daněk od počátku jejich provozu v ČR v roce 2005.



„Byl to významný kvalitativní a technologický krok pro letectvo, který nás posunul na úroveň aliančních partnerů,“ říká. Mezi švédským letounem a sovětským strojem MiG-21 je podle něj naprosto zřejmý třicetiletý rozdíl, jak z aerodynamického hlediska, avioniky, tak bojových možností.



Podplukovník Michal Daněk se v současnosti řadí k nejzkušenějším pilotům české armády. Po studiu na Vojenské akademii v Brně (nyní Univerzita obrany) začínal na letišti v Pardubicích, kde na letounech Z- Z-142CAF, L-29 Delfín a L-39C Albatros létal základní, pokračovací a bojový výcvik. Po přesunu na čáslavské letiště jeho kariéra pokračovala na L-39ZA Albatros a poté na nadzvukové stíhačce MiG-21.

V roce 2005 byl součástí první skupiny pilotů, kteří se ve Švédsku přeškolili na letoun JAS-39 Gripen. Jeho nálet činí zhruba 2 900 hodin, z toho zhruba 2 350 hodin na nadzvukových letounech. Čtyřikrát se zúčastnil mise Air Policing v Pobaltí, příští rok vyrazí popáté, poprvé však jako velitel celého úkolového uskupení.