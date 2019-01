Blamáž velké armádní kauzy. Obžaloba zatajila posudky, řekla soudkyně

Případ se točí kolem prodeje nepotřebné vojenské techniky do soukromých rukou. Podle detektivů při něm vznikla státu škoda za sedm milionů korun. Soudkyně Blanka Bedřichová však generála Halenku spolu s dalšími třemi obžalovanými zprostila obžaloby a upozornila na závažná pochybení vyšetřovatelů a státního zástupce. Obžaloba podle ní zatajila dva znalecké posudky. Rozhodnutí soudu je zatím nepravomocné.



Policejní verze toho, co se ve vedení armády a na ministerstvu obrany odehrávalo mezi lety 2009 a 2013, zní zjednodušeně následovně: firmy, které ovládal zbrojní magnát Jaroslav Strnad, si měly říct, jaké díly (například motory do tanků) potřebují, a státní podnik VOP CZ řízený Adolfem Veřmiřovským se obrátil na vedení armádní logistiky – generála Vladimíra Halenku.



Ten pak určené díly označil za nepotřebné. Úředníci ministerstva obrany Roman Pavlík a Josef Lochman poté prodali součástky zmíněnému státnímu podniku VOP CZ. Ten je přeprodal firmám Excalibur Army a slovenskému VOP Trenčín, který Strnad později rovněž kontroloval.

Generál Vladimír Halenka

Šlo hlavně o motory do sovětských tanků T-72 a bojových vozidel pěchoty. Podle detektivů je firmy získaly pod cenou. Halenkovi, Veřmiřovskému a Pavlíkovi s Lochmanem za to hrozilo až 12 let ve vězení.

Soud však policejní verzi odmítl. A nejen to. „Orgány činné v trestním řízení v této věci naprosto selhaly. My jsme nedošli k závěru, že by byla způsobena jakákoliv škoda. Stejně tak nebyl zjištěn žádný úmysl škodu způsobit,“ uvedla soudkyně Bedřichová.

Podle obhájkyně Veřmiřovského Dany Libochowitzové byly zkreslené i některé přepisy odposlechů.

„Uvedu větu, která zazněla: on mi ten seznam nedal, to vím jistě, on mi ten seznam nedal. A v přepisu odposlechu se objevilo: on mi ten seznam dal, to vím jistě, on mi ten seznam dal,“ řekla MF DNES advokátka a dodává: „Jsme zvyklí na ne zcela přesné přepisy odposlechů, pokud však dvakrát vypadne jasná a zřetelná negace, tak je to zvláštní.“

Státní zástupce Pavel Prygl se proti rozsudku odvolá. V odvolání se vyjádří k důkazům i k postupu a hodnocení soudkyně. „S tímto hodnocením zásadně nesouhlasím,“ uvedl Prygl.



Záhadné posudky

Soudkyně ve svém verdiktu poukázala na to, že obžaloba předložila jen jeden posudek na cenu armádní techniky a přitom původně pořídila tři. První podle advokátky Libochowitzové vznikl dokonce předtím, než detektivové rozjeli razii na jaře 2015.

„Posudek se váže k cenám motorů do BVP a ceny, které svými posudky určil, jsou srovnatelné, ne-li nižší, než za kterou je prodávalo ministerstvo obrany do státního podniku,“ řekla advokátka.

Jenže odhad prvního znalce soud nedostal – v soudním spisu chyběl, stejně jako další, který vyzněl podobně.

Případ má kromě generála Halenky ještě jednu významnou postavu. Jan Vylita, bývalý auditor při vedení Severoatlantické aliance, sice v případu obviněn nebyl, přišel však kvůli němu o bezpečnostní prověrku, a tím v důsledku i o svou práci.

Týden před rozsudkem nad Halenkou a spol. stejný soud rozhodl o tom, že Vylita přišel o prověrku neprávem. Národní bezpečnostní úřad mu ji odebral na základě utajené zprávy vojenské rozvědky. Ta však podle Vylity vycházela právě z kauzy kolem Halenky.

„Soud řekl, že zpráva je nepodložená a potvrdil, že se to týkalo kauzy pana generála, když jsem argumentoval okolnostmi toho případu,“ řekl Vylita MF DNES. Vylita byl před odchodem k NATO generálním sekretářem ministerstva obrany. Na kariéru ve službách státu kvůli kauze spojené s prodejem nepotřebné techniky musel zapomenout i Halenka a oba ministerští úředníci.