Zvyšujeme bojeschopnost, digitalizace bojiště je nutná, říká šéf vzdušných sil

Na pozici velitele vzdušných sil jste čtvrt roku, nicméně u letectva sloužíte třicet let. Jak se za tu dobu změnilo letectvo i armáda?

Armáda se změnila výrazným způsobem. Stala se moderní, spolehlivou, zkušenou a sebevědomější. Dlouhodobě se mění myšlení vojáků, mnoho z nich úspěšně absolvovalo vzdělání na prestižních zahraničních válečných školách a získalo cenné zkušenosti v průběhu operačních nasazení. V současné době modernizujeme, přezbrojujeme, cvičíme, navyšujeme naše schopnosti ve všech oblastech.

Jak se musí armáda změnit, aby držela krok s dobou?

Pokud chceme na budoucím válčišti uspět, musíme v investicích do personálu, nových zbraňových systémů a technologií nadále pokračovat. Agresivní chování Ruska neustále roste a situace na Ukrajině dokazuje, že je potřeba jednat. V rozšiřování schopností však musíme pokračovat zodpovědně, napříč všemi druhy vojsk. Musíme být připraveni úspěšně působit ve všech operačních doménách.

Nejste jen velitelem vzdušných sil, ale i zkušeným pilotem. Jak vzpomínáte na své časy za kniplem?

Profese vojenského letce je velmi zajímavá, ale zároveň mimořádně zodpovědná. Pokud chcete být dobře připraveným profesionálem, musíte na palubě letadla trávit co možná nejvíc času. Letadlo by se mělo stát vaší „kanceláří“. Po vstupu naší země do NATO se příprava personálu přiblížila aliančním standardům, navýšili jsme letové hodiny pro létající personál. Na tyto roky velmi rád vzpomínám. Čas, který aktivní pilot stráví v kabině letounu, je přesně to, co každého letce zcela naplňuje a v čem vidí hlavní smysl své práce. Tak jsem to cítil. Letecký výcvik byl mojí prioritou, které jsem obětoval téměř vše.

Dnes už to vidíte jinak?

U vzdušných sil jsme se připravovali na operační nasazení, které ve skutečnosti nikdo nebral příliš vážně. Dlouho jsme si mysleli, že se nás válka netýká a naše případné nasazení bude zaměřeno pouze na plnění úkolů v rámci mírových operací. Toto se však změnilo s vysláním „vrtulníkářů“ do mise v Afghánistánu. V jejím průběhu jsme si uvědomili, že bez kvalitní letecké techniky, komplexní logistické podpory a skvěle připraveného personálu nemůžeme v případě válečného konfliktu uspět.

Proto i nyní, jako velitel vzdušných sil věnuji maximální pozornost modernizaci, zavádění nových technologií, zvyšování bojeschopnosti a vytváření kvalitních podmínek pro bojovou přípravu našich jednotek. Bohužel na samotné létání mně už moc času nezbývá.

Ďábelský kočár MI-24/35 a v pozadí Mi-171Š

Je to pět let, kdy jste opustil základnu v Náměšti nad Oslavou, kde jste vrtulníkářům velel. Jak na toto období vzpomínáte?

O Náměšti se dříve tradovalo, že na tamní letiště je těžké někoho dostat. Pokud tam nastoupíte, tak se ale nikomu z Náměště už nechce. Přesně takové zkušenosti a pocity jsem měl i já. Náměšťská základna byla před mnoha lety zařazena mezi klíčová letiště NATO. Z tohoto důvodu se podařilo investovat finanční prostředky do její nemovité infrastruktury a potřebného zázemí pro personál.

Leteckému výcviku jsme věnovali maximální pozornost a mnoho vojáků bylo nasazeno v zahraničních operacích. V Náměšti se každoročně organizují významná mezinárodní cvičení. Jednoduše řečeno, práce jsme měli vždy dost. Na čas strávený v Náměšti vzpomínám opravdu velmi rád. Pokud bych měl své pocity shrnout do jedné věty, tak bych asi řekl, že jsem měl unikátní příležitost navázat na smysluplnou práci mých předchůdců, v kolektivu úžasných profesionálů, kolegů a kamarádů na moderní vrtulníkové základně.

Co je pro vás jako velitele vzdušných sil nejdůležitější úkol?

Zvýšení bojeschopnosti jednotek. Musíme se připravit na přezbrojení na novou západní sofistikovanou techniku. Za zásadní považuji okamžité uzemnění vrtulníků Mi 24/35 a jejich nahrazení bojovými a víceúčelovými vrtulníky Viper a Venom. První dva stroje dorazí na leteckou základnu v Náměšti už v květnu. Tímto krokem prakticky zahajujeme unikátní přezbrojení naší armády.

Viper se stane náhradou legendárního Mi-24 Hind. Ten ovšem mohl převážet i výsadek. Nebude to chybět, když dříve jeden stroj dokázal být multifunkčním, tedy vést bojovou činnost, ale převážet i výsadkáře?

Jako pilot vrtulníku Mi-24/35 mohu zodpovědně prohlásit, že loučení se s tímto „ďábelským kočárem“, jak se tomuto stroji říká, může být pro jeho příznivce smutné, nicméně je naprosto nevyhnutelné. S uzemněním vrtulníků Mi-24/35 nemůžeme nadále otálet. Tyto vrtulníky si svoji roli v našem letectvu už splnily. Jsem přesvědčen, že pořízením amerických vrtulníků systému H-1 se výrazně navýší schopnosti vzdušných sil. U ruských strojů jsme se dlouhodobě vyrovnávali s nedostatky náhradních dílů, zbraní a munice, což vytvářelo problémy s jejich údržbou a provozem.

Takže i přes řekněme nostalgické vzpomínky se výrazně zvýší schopnosti vrtulníkářů s novou technikou?

Nově pořizované stroje budou vybaveny nejmodernějšími zbraňovými systémy, budou nasaditelné v celém spektru bojových operací, což bylo donedávna se stávající ruskou technikou obtížně proveditelné. Navíc budou vojákům dodány i simulátory pro oba typy letecké techniky, čímž se výrazně zkvalitní a zlevní systém přípravy personálu. Kombinace Venomů a Viperů je nepochybně cesta správným směrem.

Vizualizace podoby vrtulníků Venom (v popředí) a Viper v českých barvách

Armáda má po vyřazení jedné ze dvou Mi-8 oslabeny i přepravní kapacity, osmička se často používala pro převoz ústavních činitelů, ale i generality. Jak tuto ztrátu nahradíte?

Vrtulníky Mi-8 opravdu postupně dosluhují a my máme v plánu tyto stroje dočasně nahradit modernizovanými vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š. Tato technika bude disponovat zástavbou pro rychlou rekonfiguraci vnitřního prostoru z bojové na transportní variantu. Našim dlouhodobým cílem je postupné vyřazení veškeré ruské techniky a její náhrada novými, moderními, víceúčelovými vrtulníky západní provenience.

V médiích se opakovaně skloňoval vrtulník Chinook. Měl by v české armádě své uplatnění? Byl by adekvátní náhradou za Mi-171Š?

V případě uzemnění vrtulníků Mi-171Š bychom transportní vrtulníky střední kategorie potřebovali. Také v této oblasti je modernizace naší techniky nevyhnutelná. Vrtulníky Chinook by mohly být vhodnou alternativou pro zabezpečení mnoha úkolů. Nejsou však alternativou jedinou, nad kterou lze uvažovat. V koncepčních dokumentech se s náhradou vrtulníků Mi-171Š počítá.

A co dopravní letectvo? Nedávná cesta premiéra Fialy do Emirátů se uskutečnila běžnou linkou, předpokládám, že to je tím, že jeden ze dvou vládních airbusů je v servisu. Jak si dopravní letectvo poradilo po vyřazení letounů JAK-40, ale i challengeru? Chybějí?

Dopravní letectvo české armády se již několik let potýká s omezenou přepravní kapacitou, která byla způsobena vyřazením dvou letounů JAK-40 a jednoho CL-601 Challenger. Přepravní schopnosti těchto strojů se do dnešního dne nepodařily plnohodnotně nahradit. Požadavky na přepravu se snažíme zabezpečit letouny A-319, C-295 CASA a L-410. Vzhledem k omezenému zdrojovému rámci v rezortu ministerstva obrany se dlouhodobě nedařilo zařadit projekt pořízení malých transportních letounů mezi priority.

Nyní se to tedy již daří?

Potěšitelné je, že v současné době se již jedná o pořízení dvou malých dopravních letounů, které by byly schopny pokrýt přepravu osob na krátké a střední vzdálenosti. Pokud bychom v budoucnu pořídili ještě letouny L-410 NG, pak by nám měly problémy s pokrytím přepravních požadavků z velké části odpadnout.

Hovoří se o nákupu dvojice středních transportních letounů. Stal se podnětem nejen podstav letecké techniky, ale například i evakuace z Afghánistánu?

V koncepčních armádních materiálech se s pořízením středních transportních letounů počítá. Vzhledem k potřebám armády a aktuální bezpečnostní situaci ve světě bylo rozhodnuto o urychlení akvizičního procesu těchto letounů. Výrazně se tím navýší schopnosti armády. Plánovaná akvizice nám v budoucnu zajistí schopnost vlastní rychlé reakce na vývoj krizových situací ve světě a naplní naše závazky vůči NATO. V současné době probíhá průzkum trhu, který je zaměřen na letouny C-390 Embraer, A-400M Atlas a C-130J Super Hercules.

Embaer C-390 Millenium, Lockheed C-130J Super Hercules a Airbus A400 Atlas

Asi mi neřeknete, který letoun by se vám osobně líbil ve výzbroji?

Za rozvoj armády zodpovídá Sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Nepochybuji, že bude vybrána platforma, se kterou budeme všichni spokojeni. Osobně preferuji výběr techniky, která bude zavedena a prověřena v aliančním prostředí a bude schopna přepravovat vybranou techniku vzdušných, pozemních i speciálních sil.

Nicméně letectvo není jen o letadlech, ale i celkové infrastruktuře. Armáda se netají svým záměrem nakoupit víceúčelové stíhací letouny F-35. Co vše bude třeba přebudovat s ohledem na náročný provoz?

Pokud v letošním roce padne rozhodnutí o pořízení víceúčelových letounů 5. generace, tak se musíme bavit o zásadní změně pro celou armádu. Letoun F-35 přesně zapadá do konceptu válčení v budoucnosti. Digitalizace bojiště bude i pro nás nevyhnutelná. Letouny 5. generace budou zpracovávat a poskytovat velké množství dat do jednoho aktuálního obrazu. Tento obraz bude muset být ve velmi krátkém čase odeslán tam, kde bude okamžitě využit pro plnění úkolů ve všech operačních doménách. Armády, které nebudou na tuto změnu připraveny, nemohou na bojišti uspět.

To ale bude znamenat jistě řadu změn, včetně úpravy stávajících letišt?

Změna se bude týkat mnoha oblastí, včetně úpravy infrastruktury našich letišť. Již dnes však musí alianční základny splňovat standardy NATO. Plánované rekonstrukce musí těmto standardům odpovídat, ať už pořídíme letouny 5. generace, nebo budeme nadále provozovat letouny JAS-39 Gripen. V případě pořízení letounů F-35 však bude úprava infrastruktury přizpůsobena specifickým požadavkům, zejména na fyzickou bezpečnost a hangárové stání pro tyto letouny. Musíme také počítat se zabezpečením ochrany našich letišť před možnými hrozbami.

Bavíme se jen o základně Čáslav? Nebo také minimálně o jednom záložním letišti, například v Náměšti?

Provoz letounů taktického letectva je plánován z letecké základny v Čáslavi. Záložními letišti pro taktické letectvo jsou v současné době letiště v Pardubicích a Náměšti nad Oslavou. Na těchto letištích se plánuje rekonstrukce nemovité infrastruktury, aby po jejím ukončení bylo možno bez problémů přijmout a zabezpečit všechny stíhací letouny, včetně letounů 5. generace. Nicméně moc dobře víme, že naše letectvo musí být schopno působit i z jiných ploch, než jsou standardní vojenská letiště. Na tuto skutečnost nesmíme zapomínat.

Systémy protivzdušné obrany české armády již něco pamatují. Jaká je současnost a jak vidíte budoucnost i s ohledem na možnou komunikaci v rámci systémů Aliance, ale třeba i nových, pokročilých stíhaček?

V současné době disponuje naše pozemní protivzdušná obrana jednak zastaralým protiletadlovým raketovým systémem krátkého až středního dosahu 2K12 KUB sovětské provenience a moderním protiletadlovým raketovým systémem velmi krátkého dosahu švédské výroby, komplety RBS 70 a RBS 70 NG. Zastaralý systém 2K12 KUB bude nejpozději v horizontu let 2025 a 2026 nahrazen izraelským systémem SPYDER, který je o několik generací technicky vyspělejší. Tím se dostaneme mezi státy s technologicky vyspělými systémy pozemní protivzdušné obrany.

V září 2020 padlo rozhodnutí, že Armáda České republiky získá systém Spyder od izraelské společnosti Rafael. Jedná se o komplet, který využívá deriváty leteckých řízených raket krátkého a středního dosahu Python-5 a I-Derby.

Co vše se bude muset změnit?

K tomu, aby protivzdušná obrana byla v maximální možné míře efektivní, je nezbytné její začlenění do fungujícího systému velení a řízení, přičemž jako člen NATO musíme být připojeni do odpovídající struktury Severoatlantické aliance. Proto je integrace do systémů velení a řízení nedílnou součástí aktivit souvisejícími s pořizování nového systému. Optimální protivzdušná obrana je vrstevnatá a je kombinací několika typů zbraňových systémů s různými dosahy a různými způsoby eliminace vzdušných hrozeb. Neexistuje univerzální prostředek pro ničení všech typů vzdušných cílů, proto je ideální disponovat širší škálou prostředků protivzdušné obrany s různými schopnostmi.

Válka na Ukrajině ukazuje masivní nasazení dronů. Počítá armáda i s řešením otázek ochrany proti těmto efektivním prostředkům?

V kontextu doby vystupuje do popředí potřeba působit proti bezpilotním prostředkům malých rozměrů UAS, tedy schopnost Counter UAS. Získáním této schopnosti se již naše armáda intenzivně zabývá. Protivzdušná obrana není tvořena pouze pozemními systémy, ale její součástí jsou i odpovídající prostředky vlastního letectva. Proto je pro naši obranu velmi důležité věnovat maximální pozornost budoucí podobě taktického letectva a zachovat tempo modernizace vzdušných sil. Také z tohoto důvodu považuji diskuze nad pořízením letounů 5. generace za zásadní pro rozšiřování schopností v oblasti PVO a možností eliminace hrozeb daleko od našeho území.