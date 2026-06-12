Armáda propustila vojáka z preventivní karantény. Sloužil v oblasti, kde je ebola

Voják byl preventivně umístěn ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku. Z Česka byl na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů jako jediný.
Mluvčí armády Vladimír Holas dříve sdělil, že postup sloužil k ochraně zdraví vojáka, jeho okolí i široké veřejnosti a jednalo se o preventivní opatření.
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Českého vojáka hospitalizovali v armádní nemocnici. Vrátil se z oblasti, kde je ebola
Na zmíněné středisko Vojenského zdravotního ústavu se ministerstvo zdravotnictví původně obrátilo i v případě amerického vojáka hospitalizovaného v Česku na konci května. Ten byl však nakonec přesunut do specializovaného centra v pražské FN Bulovka.
Na začátku měsíce mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová uvedla, že voják nepřišel do kontaktu s žádným nakaženým člověkem a nemá ani žádné příznaky.