Vzdělává vojáky, zachraňuje životy. Do armády vstoupila se svým přítelem

Co vás přivedlo do armády?

V mém případě ne co, ale kdo. Můj přítel. Delší dobu o armádě mluvil, já byla chvíli po škole, tak jsem se nakonec rozhodla, že to zkusím společně s ním. Přišlo mi to jako výzva. Měla jsem obavy, že nezvládnu projít základním výcvikem ve Vyškově. Navíc v té době akorát vyšel seriál, který se ve Vyškově natáčel a mohla jsem si udělat živý obrázek toho, co mě tam bude čekat.

A odpovídala vaše představa seriálu?

Částečně. Většina rekrutů jsou muži a kromě fyzických testů pro přijetí do armády jsem věděla, že ve Vyškově budu muset plnit všechno stejně jako oni. Řekla jsem si, že se to pokusím fyzicky zvládnout a psychicky se kousnout a třeba to vyjde. A ono se to nakonec opravdu povedlo.