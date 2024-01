Letouny amerického F-35A Lightning II Demonstration Teamu přeletěly do Ostravy ze základny v britském Lakenheath. (14. září 2023) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Ministerstvo obrany zahájilo rozsáhlé tržní konzultace k výstavbě zázemí pro budoucí stíhačky páté generace F-35. Před jejich nasazením bude třeba změny prakticky kompletní infrastruktury základny Čáslav, včetně zabezpečení, dráhy a nových hangárů. Podle plánů by měla armáda 24 strojů získat do roku 2035. To se ale zdá jako nereálné. Výrobce Lockheed už druhý rok po sobě neplní termíny dodávek.