Čeští dělostřelci nasadí v Litvě houfnice Dana. V misi se předvedou naposledy

Do Litvy se v první polovině příštího roku vydá pod hlavičkou 3. úkolového uskupení AČR více než sto vojáků. Většina bude ze 131. dělostřeleckého oddílu, konkrétně z jednotek palebné podpory, dělostřeleckého průzkumu a příslušníků štábu.

Kontingent doplní odborníci na radiolokaci, dílenští specialisté, vojenští policisté, zdravotníci, příslušníci Velitelství informačních a kybernetických sil a další.

Jejich úkolem bude poskytování palebné podpory jednotkám mnohonárodního bojového uskupení, jež dále tvoří jednotky belgické, nizozemské a norské armády. Ti všichni podléhají velení německého tankového praporu.

„Vůbec poprvé od 2. světové války bude tato jednotka působit s dělostřeleckou technikou a materiálem, konkrétně několika samohybnými kanónovými houfnicemi Dana ráže 152 milimetrů včetně příslušné munice. Bude se nicméně jednat o jejich poslední ostré zahraniční nasazení. V nadcházejících letech zahájíme jejich výměnu za 155milimetrové houfnice Caesar 8x8,“ upřesnil velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Jan Cífka.

Příprava jineckých vojáků byla podle něj o to složitější, že spolu se starou technikou do Litvy vyjedou i zbrusu nová vozidla Titus. Těch dělostřelci získají do konce tohoto roku jednadvacet a ve výzbroji nahradí letitá vozidla Praga V3S.

Většina bude v úpravě pro koordinaci palby a podle plukovníka Cífky díky nim dělostřelci získají plně digitalizované prostředky 21. století. „Do vozidel bude implementován automatizovaný systém řízení palby Adler III, který zajistí plnou automatizaci procesů řízení a koordinace palby dělostřelectva naší armády,“ vyzdvihl.

Samohybná houfnice DANA 13. dělostřeleckého pluku Jaselského s lafetovaným kulometem

Na novou techniku si musí vojáci ještě počkat, nicméně je pravděpodobné, že část ze současných houfnic Dana (zkratka znamená Dělo automobilní nabíjené automaticky, pozn. red.) bude předána na Ukrajinu. Tam podle údajů, které odtajnilo ministerstvo obrany, jich již bylo dodáno třináct v rámci podpory země, která je sužována válkou s Ruskem.

84 860 nábojů do kanónů Ukrajině

Kromě houfnic Česko dodalo na Ukrajinu i 84 860 nábojů do kanónů a kanónových houfnic, což není zanedbatelný příspěvek. Munice dokáže působit nejen proti obrněné technice a opevnění nepřítele, ale také devastujícím účinkem proti živé síle.

Končící děla Dana využívají munici ráže 152 milimetrů, zatímco dělo Caesar munici ráže 155 milimetrů, kterou používají spojenci v NATO. I z toho důvodu se nemalá část stávajících zásob dělostřelecké munice poskytuje Ukrajině. Tato ráže hraje na tamním bojišti prim.

Česká armáda získá od francouzské firmy Nexter Systems celkem 62 moderních houfnic, stát budou 10,3 miliardy korun. Munici dodá tuzemská zbrojovka STV Group. Vojáci musí před příchodem nové techniky z Francie vyřešit i zázemí.

Dělostřelci při přípravě munice do samohybných houfnic Dana

Současné prostory, kde je garážována technika, nejsou pro uložení nové z hlediska jejich rozměrů, ale i složitých elektronických systémů, zcela vhodné, proto bude souběžně s pořízením vybudován nový garážový dvůr pro její uložení.