Co vás přivedlo do armády?

Pro vstup do armády jsem se rozhodla již na základní škole. Rozhodovala jsem se mezi střední policejní nebo střední vojenskou školou a nakonec vyhrála armáda.

Co bylo v mých třinácti letech, kdy jsem o tomto začala uvažovat, tím hlavním spouštěcím momentem, to upřímně již nevím. Asi potřeba vykonávat nějaké společensky přínosné zaměstnání a současně být akční. Byla jsem klasické vesnické dítě, které se pralo, lezlo po stromech a lítalo na kole.