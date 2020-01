KOMENTÁŘ: Jak rok 1989 změnil armádu

Václav Havel byl 29. prosince 1989 zvolen československým prezidentem. A jak se dalo od nové hlavy státu a bývalého politického vězně očekávat, vyhlásil po zvolení rozsáhlou amnestii. To bylo nutné ocenit, ale méně už fakt, že toto rozhodnutí bylo vyhlášeno na Silvestra. Co se dělo poté, se dalo předpokládat – od strmého nárůstu kriminality po vzpoury ve věznicích. Musela zasáhnout armáda, ovšem zvládla to. Tím potvrdila, na čí straně je.