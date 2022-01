Gripeny měly v noci ostrý start kvůli hrozbě výbušniny v cizím letadle

„Včera v pozdních hodinách, kolem půl jedenácté, zasahovala dvojice hotovostních letounů JAS-39 Gripen u letadla civilní společnosti. Stalo se tak na základě podezření, že na palubě letadla může být umístěn výbušný systém,“ sdělila. Přítomnost bomby se však nakonec nepotvrdila.

Čeští stíhači hlídají vzdušný prostor a v takových případech startují pouze ve dvou případech. „Podle potřeby k letounům, které nekomunikují, a nebo se ocitnou v tísni, což byl právě tento případ,“ vysvětlila mluvčí. Podle informací z Twitterového účtu Řízení letového provozu šlo o Ryanair B 737, let Miláno - Varšava.

„V rámci nadnárodního velitelství pro taktickou a operační kontrolu vzdušných sil byl vydaný pokyn na naše místo ve Staré Boleslavi a to dalo přímý rozkaz do Čáslavi. Stíhačky byly u letadla do dvou minut a doprovázely ho až na přistání do Varšavy,“ sdělila Dvořáková s tím, že celý zásah i s návratem trval padesát minut.

Ze statistik Armády České republiky dochází k podobným situacím přibližně desetkrát do roka (ve statistice není zahrnutý minulý rok, jelikož se obecně létalo méně kvůli covidu-19).

Čeští znovu ohlídají Pobaltí

Jelikož pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko nemají vlastní, střídají se jednotlivé členské státy NATO v zabezpečení vzdušného prostoru. Na základně v litevské Šiauliai budou Češi spolupracovat se Španěly. Celkem do Pobaltí zamíří pět letounů Gripen českých vzdušných sil a 95 českých vojáků.

Mise potrvá od dubna do července, pro českou armádu půjde o sedmou zahraniční misi, která přichází v době velmi napjatých vztahů s Ruskem. Kvůli ruským vojenským letounům přitom startují spojenecké pohotovostní stíhačky v oblasti nejčastěji.