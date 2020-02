Žádné agresivní jednání, profesionalita, ocenili Češi ruské piloty v Pobaltí

Vojáci v pátek také předali výtěžek finančních sbírek, které obě jednotky uspořádaly ve prospěch nemocného chlapce a postiženého děvčete. Medaile za službu v zahraničí obdrželo 140 vojáků, vybraní vojáci získali resortní vyznamenání či věcné dary.

V Estonsku česká armáda nasadila pět letounů Gripen a ve dvou rotacích se v misi vystřídalo přes 100 vojáků. Pobaltské nebe hlídali od září do konce roku. Velitel jednotky Pavel Pavlík misi hodnotí jako úspěšnou. Kromě ostrahy vzdušného prostoru se čeští letci zúčastnili i cvičení, ve vzduchu tak strávili stovky hodin. Mořské prostředí využili k pravidelným letům v nízkých výškách ve 30 metrech, které v Česku trénovat nemohou.

Piloti museli třináctkrát zakročit proti ruským letounům, které přelétávaly mezi Ruskem a Kaliningradskou oblastí. „Často bohužel nedodržují standardní pravidla pohybu ve vzdušném prostoru,“ poznamenal Pavlík. Takzvané ostré vzlety se většinou týkají letadel, která nekomunikují, nemají zapnuté letové odpovídače nebo letí bez platného letového plánu.

Vše probíhalo podle standardu

Čeští piloti ale podle Pavlíka nezaznamenali žádné agresivní manévry svých ruských kolegů nebo jednání, kterým by se snažili situaci eskalovat. „Vše probíhalo podle standardu, kdy se identifikuje letoun v rozumné vzdálenosti. Bylo to velmi profesionální po celou dobu,“ poznamenal.

V Iráku čeští vojáci cvičili irácké policisty a vojáky v ochraně proti zbraním hromadného ničení (CBRN). Jednotlivci sloužili také na spojeneckých velitelstvích. „Chemici“ měli za úkol vycvičit irácké instruktory, kteří následně sami výcvik převezou. Irácké kolegy školili třeba v detekci či monitorování otravných látek, řekl ČTK velitel kontingentu Martin Zelinka. Výuka spočívala v teoretické přípravě a přednášce i v praktickém výcviku, při kterém byly odebírány chemické vzorky nebo byli dekontaminováni lidé i předměty.

Zatímco v případě chemiků šlo asi o 20 studentů, policistů Češi školili několik stovek. Kvůli napjaté situaci v Iráku a častým protivládním protestům je podle Zelinky po této specializaci velká poptávka. Výcvik se zaměřoval na kontrolu a potlačování davu a nepokojů, výcvik poutání či na střeleckou přípravu.

Spolupráci s Iráčany Zelinka hodnotil jako velmi dobrou. „Je to jako tady u nás. Někteří lidé jsou dobrými studenty, chtějí to znát, někteří k tomu mají laxnější přístup,“ poznamenal. Iráčany označil za snaživé, s českými vojáky se snažili komunikovat, učili se proto i česká slovíčka. „My se zase na oplátku snažili naučit pár slovíček v arabštině,“ dodal.

Čeští vojáci v Iráku sloužili v době zvýšeného napětí mezi USA a Íránem po americkém útoku na íránského generála Kásema Solejmáního a následné íránské raketové odvetě na americké základny. „Monitorovali jsme to velice pozorně, trochu s obavami, ty se nakonec nepotvrdily,“ řekl Zelinka. Vojákům se podle něj nečetly dobře mediální výhrůžky. „Jsme ale vojáci, dokázali jsme to vymazat a soustředit se na to, co jsme tam měli dělat,“ dodal.

Obě jednotky během svého zahraničního působení uspořádaly finanční sbírku. Vojáci z Iráku se rozhodli pomoct jedenáctiletému Richardovi s onkologickým onemocněním. Na pomoc s jeho nákladnou léčbou vybrali 55 000 korun. Letecká jednotka v Pobaltí mezi sebou vybrala 31 500 korun na pomoc sedmileté Natálce, která trpí autismem, mentálním postižením a silnou sociální fobií. Protože ji dělá dobře setkání se zvířaty, dostane díky vojákům asistenčního psa.